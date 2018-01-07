حسون: تروریسم تهدید کننده کل دنیا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، احمد بدر الدین حسون مفتی سوریه در دیدار با هیات پارلمانی برزیل به ریاست آرلیندو شنالیا اعلام کرد: تروریسمی که سوریه را هدف قرار داده، تهدید کننده کل دنیا است.

وی خواستار ایجاد بیداری میان جوانان به ویژه آنانی که در غربت هستند، شد و آنها را ستون حال حاضر و آینده دانست و بر ضرورت ممانعت از ایجاد تفکر افراطی نزد این جوانان تاکید کرد.

شایان ذکر است که اعضای انجمن دوستی سوریه- برزیل پارلمان سوریه به ریاست بشار یازجی با هیات پارلمانی برزیل به ریاست آرلیندو شنالیا دیدار و درباره راه‌های گسترش همکاری پارلمانی بین دو کشور گفتگو کرده بودند.

در این دیدار رئیس انجمن دوستی سوریه- برزیل ضمن قدردانی از مواضع برزیل در حمایت از سوریه اعلام کرد: امیدواریم سطح همکاری‌های سوریه و برزیل ارتقاء یابد.

بشار یازجی از هیات برزیلی خواست تا حقیقت جنایات تروریست ها در حق ملت سوریه را به افکار عمومی مردم برزیل انتقال کنند.

به نوبه خود، آرلیندو شنالیا تاکید کرد: هدف از سفر این هیات به سوریه تحکیم روابط سیاسی و پارلمانی بین دو کشور است.

رئیس هیات پارلمانی برزیل نیز نسبت به مشارکت کشورش در مرحله بازسازی سوریه ابراز امیدواری کرد.