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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۴۸

تعویق مذاکرات ساخت پایگاه آمریکا در یک کشور اروپایی

تعویق مذاکرات ساخت پایگاه آمریکا در یک کشور اروپایی

وزارت دفاع لهستان از به تعویق افتادن مذاکرات با آمریکا در خصوص ایجاد پایگاه نظامی در خاک این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، وزارت دفاع لهستان اعلام کرد که پنتاگون سفر وزیر دفاع این کشور به آمریکا را لغو کرده است. قرار بود در جریان این سفر در خصوص موضوع ایجاد پایگاه های نظامی آمریکا در لهستان رایزنی شود.

بر اساس این گزارش، طرف لهستانی اعلام کرد که بنا به درخواست فوری آمریکا، سفر وزیر دفاع این کشور به پنتاگون در زمان دیگری انجام می شود. رایزنی ها برای تعیین زمان جدید در جریان است.

لهستان در اوایل ژوئن گذشته پیشنهاد داده بود آمریکا یک پایگاه نظامی دائمی در خاک این کشور ایجاد کند. همچنین یک هیئت آمریکایی به تازگی به لهستان سفر کرده بود تا مکان ساخت این پایگاه را مشخص کند.

کد مطلب 6954566

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