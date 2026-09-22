خبرگزاری مهر، گروه استانها- بهنام بهتری نژاد*: در دو ماه گذشته، مدیریت شهری صدرا با تصمیم شورای شهر آن دستخوش تغییر شد و با پایان دادن به فعالیت شهردار پیشین، سکاندار جدیدی را برای اداره این شهر انتخاب کرد.
حالا شهروندان انتظار دارند این تغییر مدیریتی خود را در خیابانها، محلهها و کیفیت خدمات شهری نشان دهد؛ جایی که عملکرد مدیریت شهری بیش از هر ویدئو و تصویری قابل مشاهده است.
در همین مدت، صفحه مجازی منتسب به شهردار جدید نیز فعال شده و بخش قابل توجهی از فعالیتهای روزمره وی در قالب کلیپ و محتوای تصویری منتشر میشود؛ از حضور در نقاط مختلف شهر تا بازدیدها و برنامههای مدیریتی.
اصل استفاده از ظرفیت رسانه و شبکههای اجتماعی محل ایراد نیست؛ اتفاقاً مدیریت شهری امروز باید با مردم ارتباط مستقیم و شفاف داشته باشد و گزارش عملکرد خود را در اختیار شهروندان قرار دهد اما مسئله از جایی آغاز میشود که رسانهای شدن فعالیتهای مدیر، خود به یکی از نشانههای اصلی عملکرد او تبدیل شود.
مردم صدرا البته به دیدن شهردار در قاب مجازی نیاز ندارند؛ آنها میخواهند نتیجه حضور او را در زندگی روزمره خود ببینند.
اگر خیابانی نیاز به آسفالت دارد، مسئله مردم کلیپ بازدید از آن خیابان نیست؛ مسئله این است که چه زمانی مشکل برطرف میشود.
اگر ترافیک یک معبر امان شهروندان را بریده، مردم گزارش تصویری از حضور مدیر را نمیخواهند؛ آنها راهکار، زمانبندی و نتیجه میخواهند.
اگر محلهای از نظر خدمات شهری با کمبود مواجه است، مهمتر از تعداد بازدید یک ویدئو، این است که آن خدمت چه زمانی به شهروند ارائه میشود.
مدیریت شهری را نمیتوان با تعداد کلیپها سنجید
شهردار جدید صدرا در آغاز راه خود فرصت دارد که نشان دهد فعالیت رسانهای قرار است ابزاری برای اطلاعرسانی و پاسخگویی باشد، نه جایگزینی برای گزارش عملکرد زیرا شهر صدرا امروز بیش از هر زمان دیگری به مدیرانی کارآزموده، میداندیده و مسلط بر پیچیدگیهای مدیریت شهری نیاز دارد.
بهترین محتوای رسانهای شهرداری نیز در نهایت محتوایی است که مردم بتوانند نتیجه آن را در شهر لمس کنند.
صدرا امروز بیش از آنکه به تصویر بیشتری از مدیرانش نیاز داشته باشد، به خدمات بیشتر، تصمیمهای دقیقتر و پاسخهای روشنتر نیاز دارد.
البته قضاوت درباره عملکرد یک شهردار پس از تنها دو ماه، زود است، اما همین دو ماه برای طرح یک پرسش کافی است؛ پرسشی که بهتر است مدیریت شهری صدرا به آن پاسخ دهد: در کنار این همه تصویر از فعالیتهای شهردار، مردم صدرا چه زمانی باید تصویر روشنتری از برنامه، اولویتها و نتایج ملموس مدیریت جدید شهر ببینند؟
در نهایت، بهترین صفحه عملکرد یک شهردار، نه صفحه مجازی او، بلکه خیابانها و محلههای شهری است که مسئولیت اداره آن را بر عهده گرفته است.
*فعال رسانه ای استان فارس
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