به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت آیتالله حسین نوری همدانی در پی ارتحال آیت الله شبیری زنجانی به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
خبر ارتحال مرجع عالیقدر و فقیه اهلبیت عصمت و طهارت «علیهمالسلام»، آیتالله العظمی آقای حاج سید موسی شبیری زنجانی «رضوانالله تعالی علیه»، موجب تأسف و تأثر عمیق گردید.
آنچه درباره این عالم ربانی بیان میکنم، با شناخت عمیقی است که در درسهای مشترک در محضر حضرات آیات عظام بروجردی و محقق داماد «رحمتالله علیهما» و مباحثهها و جلسات علمی سالیان طولانی درک کردم.
شخصیت ممتازی که در علوم مختلف فقه و اصول و رجال... برجسته بود و حقیقتاً در عصر ما در علم و عمل و تقوا کمنظیر بود. در تمام امور فقط خدا را میدید، بیاعتنا به معنای حقیقی به دنیا بود. عمر بابرکت خود را در ترویج فرهنگ حضرات معصومین «علیهمالسلام» گذراند.
تألیفات ارزشمند ایشان و سخنان ناب او که توسط دانشمند محترم، آقای مختاری، جمعآوری گردید، برای عموم روحانیت مطالعه آن بسیار مفید است، حوزه علمیه یکی از ارکان مهم خود را از دست داد.
اینجانب ارتحال این فقیه عالیقدر را به محضر مبارک حضرت بقیةالله الاعظم «عجلالله تعالی فرجه الشریف»، حوزههای علمیه، آقازادگان محترم و عالم ایشان، اخوی گرامیشان و عموم شیعیان و ارادتمندان تسلیت عرض نموده و علو مقام برای آن فقید سعید مسئلت مینمایم.
قم- مرجع تقلید شیعیان در پیامی ارتحال آیتالله شبیری زنجانی را تسلیت گفت و وی را عالمی برجسته در فقه، اصول و رجال و در علم، عمل و تقوا کمنظیر توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت آیتالله حسین نوری همدانی در پی ارتحال آیت الله شبیری زنجانی به شرح زیر است:
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