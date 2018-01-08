دومین کنفرانس امنیتی تهران صبح امروز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین کنفرانس امنیتی تهران با عنوان «امنیت منطقه ای در غرب آسیا؛ چالش و روند های نوظهور» از صبح امروز دوشنبه ۱۸ دی ماه در سالن اجلاس سران آغاز شد.

گفتنی است در این مراسم که مهمانانی از کشور های مختلف مانند افغانستان، پاکستان، عراق ، ترکیه ، لبنان، عمان، انگلیس، ایتالیا، دانمارک،تاجیکستان، سوئد، سوریه و اتریش حضور دارند، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ، امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به سخنرانی خواهند پرداخت.