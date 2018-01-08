واگذاری ۲ هزار انشعاب غیر دائم به ساکنین نواحی حاشیه ای سنندج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی توزیع برق شهرستان سنندج رسول ملکی گفت: درراستای ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی و با توجه به مجوز وزارت نیرو برای تأمین برق غیر دائم این نواحی، این مدیریت ظرف سه ماه گذشته اقدام به فروش بیش از ۲ هزار انشعاب غیردائم به ساکنان این نواحی که فاقد مجوزهای شهرداری کرده است.

وی از شناسایی بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ انشعاب غیرمجاز در نواحی منفصل شهری سنندج خبرداد و عنوان کرد: برای تامین برق غیردائم متقاضیان شهرنایسر ۴۰۰ مترشبکه فشارمتوسط هوایی ۲ کیلومترشبکه فشارضعیف هوایی و ۲ دستگاه پست ترانسفورماتور ۱۰۰ کیلوولت آمپراحداث شده و اعتبارهزینه شده برای این پروژه ۳ هزار و ۵۰۰ میلیون ریال است.

ملکی ادامه داد: احداث ۳.۵ کیلومترشبکه ی فشارضعیف هوایی در روستای قلیان ازجمله اقدامات اساسی دیگری است که به منظور ساماندهی انشعابات غیر مجاز انجام گرفته و درمجموع برای آن ۲ هزار و ۱۰۰ میلیون ریال ازمحل اعتبارات داخلی هزینه شده است.

مدیرتوزیع برق شهرستان سنندج با اشاره به توسعه شبکه و برقرسانی به متقاضیان ننله وآساوله بیان کرد: با احداث ۲۵۰ مترشبکه فشارضعیف هوایی در آساوله و تیرگذاری درشهرک زریان ننله، مشکل انشعابات غیرمجاز در آینده برطرف می شود و برای این پروژه درمجموع ۴۵۰ میلیون ریال ازمحل اعتبارات داخلی تخصیص یافته است.

وی درخصوص سایراقدامات انجام شده دوشان و حسن آباد گفت: درحال حاضر با بنیاد مسکن وشهرداری به جهت تعیین بروکف مکاتباتی صورت گرفته است که امیدواریم با همکاری این دستگاه ها زمینه توسعه شبکه های توزیع دراین مناطق فراهم شود.

مدیر توزیع برق سنندج با اشاره به منع قانونی واگذاری انشعاب به ساخت و ساز های غیر مجاز اظهارداشت: این ممنوعیت که براساس ماده ۸ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی صورت گرفته بود، باعث رشد انشعابات غیر مجاز و بروز مشکلاتی برای اهالی این مناطق و نیز ضررهای مالی فراوان به شرکت توزیع شده بود که خوشبختانه با ابلاغ قانون جدید، زمینه ساماندهی این مناطق و پیشگیری از سوء استفاده از شبکه برق فراهم می شود.

ملکی عنوان کرد: برای متقاضیان فاقد مجوزهای قانونی واگذاری انشعاب برق صرفاً بصورت موقت غیردائم و با اخذ تعهد نامه رسمی از دفاتر ثبت اسناد رسمی و پس از ارائه تعهد نامه رسمی انجام و رعایت کلیه مقررات از جمله آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق، استاندارد شبکه های توزیع و انشعابات، رعایت حریم خطوط همانند واگذاری برق دائم ضروری و لازم الاجرا است

وی با تاکید بر اینکه این انشعابات دائم نیست، افزود: منظور تبدیل انشعاب موقت غیر دائم به دائم، باید کلیه مجوزهای قانونی پیش بینی شده اخذ شود و انشعاب موقت غیر دائم برای درخواست کنندگان فاقد مجوز های قانونی به هیچ عنوان به صورت دائم واگذار نخواهد شد.

ملکی درپایان با اشاره به حجم شبکه های موردنیاز نواحی منفصل شهری اظهارداشت: امیدواریم با تامین اعتبارات لازم، توسعه شبکه های توزیع درنواحی مذکوربا سرعت بیشتر انجام شود.