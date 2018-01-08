تمدید مهلت تکمیل اطلاعات فنی مسابقات رباتیک امیرکبیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سروش صادق نژاد رئیس کمیته ملی رباتیک جمهوری اسلامی ایران فیرا با اشاره به برگزاری هفتمین دوره مسابقات رباتیک این دانشگاه افزود: این رقابت علمی با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و کمیته ملی رباتیک جمهوری اسلامی ایران «فیرا» از ۱۱ تا ۱۵ اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به لیگ‌های این دوره از مسابقات، خاطر نشان کرد: این دوره از مسابقات در قالب ۱۴ رشته مسابقات رباتیک و در دو بخش دانش آموزی و دانشجویی متناسب با استانداردها و قوانین جهانی این مسابقات برگزار می‌شود و برگزیدگان این رقابتها به مسابقات جهانی رباتیک فیرا ۲۰۱۸ که در اوایل ماه آگوست و در کشور دانمارک برگزار می‌شود، اعزام خواهند شد.

صادق نژاد این مسابقه را یکی از کامل‌ترین مسابقات حال حاضر در ایران دانست که تمامی شاخه‌های رباتیک، اتوماسیون و هوش مصنوعی را در بر می‌گیرد و گفت: ایجاد جو نشاط و ترغیب دانش‌آموزان، دانشجویان و محققین به فعالیت‌های پژوهشی، تحقیقاتی و تیمی با الگوی پژوهش‌های کاربردی و دانش بنیان، ارتقاء دانش بومی در زمینه رباتیک و هوش مصنوعی در جهت ایفای نقش موثر در نظام نوآوری و فناوری کشور، فراهم ساختن بستر لازم برای عرضه ایده‌های جدید محققان و کمک به تجاری‌سازی آنها و همچنین بحث و تبادل نظر میان دانشگاهیان، محققان و صنعتگران از اهداف برگزاری این رقابت علمی است.

وی خاطر نشان کرد: این جشنواره مطابق برنامه بلند مدت خود که بکارگیری ربات‌ها در صنعت و جامعه است، امسال با شعار "ربات‌ها در خدمت صنایع" برگزار می‌شود.

دبیر جشنواره بین‌المللی رباتیک و هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد : مهلت پیش ثبت نام و تکمیل مدارک فنی تیم ها جهت حضور در این رقابت ها تا ۲۵ دی ماه تمدید شده و تیم های علاقه‌مند لازم است نسبت به ارسال مستندات فنی تیم و پژوهش های خود تا زمان اعلام شده اقدام کنند.

عضو هیات رئیسه فدراسیون جهانی رباتیک فیرا اضافه کرد: اعضا کمیته فنی این مسابقه از هم اکنون کار بررسی صلاحیت تیم های واجد شرایط حضور در این رقابتها را آغاز کرده و در تلاش هستند تا نتایج را تا ۳۰ دی ماه به اتمام برسانند.

وی افزود: ثبت نام نهایی تیم‌ها از ۲۰ دی ماه آغاز می‌شود و تا ۲۰ بهمن ماه ادامه خواهد داشت.