ورود سامانه ناپایدار به سواحل گلستان/صیادان مراقب باشند

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با آخرین الگوهای پیشیابی در سطح استان گلستان اظهار کرد: خروجی مدل های عددی جوی و دریایی نشان می دهد از اواخر سه شنبه سامانه ناپایدار به سواحل استان گلستان نفوذ می کند.

وی افزود: افزایش ابر، رگبار و رعد و برق، گاهی وزش شدید باد،مه آلودگی، کاهش دید و مواج شدن دریا از پیامدهای این سامانه خواهد بود.

داداشی ادامه داد: وزش باد به قدری خواهد بود که بیشینه سرعت باد در نزدیکی سواحل به ۶۰ کیلومتر در ساعت و دور از ساحل گاهی بیش از ۸۵ کیلومتر بر ساعت خواهد بود، همچنین ارتفاع موج در ساحل بین یک تا دو نیم متر و در فرا ساحل بین دو تا سه متر خواهد رسید.

وی افزود: فعالیت این سامانه ناپایدار به تناوب تا روز جمعه ادامه دارد اما اوج فعالیت این سامانه صبح روز چهارشنبه است.

مدیرکل هواشناسی گلستان گفت: با توجه به این شرایط فعالان دریایی، صیادان و به ویژه صیادان پره و دریابانان نسبت به فعالیت های دریایی تمهیدات لازم را به کار گیرند.