به گزارش خبرنگار مهر، وینفرد شفر به منظور تقویت کادر فنی تیمش در نظر دارد تا میگوئل کولی که سابقه همکاری با وی در تیم ملی جاماییکا را دارد به کادر فنی اضافه کند. شفر در انتظار فراهم شدن مقدمات سفر کولی به تهران است.

بعد از اضافه شدن مربی جدید آبی پوشان به کادر فنی این تیم، جیری ساناک دیگر دستیار خارجی شفر قدری از بار مسئولیتش در کادر فنی کاسته شده و به موازات آن در آکادمی استقلال و به تیم‌های پایه این باشگاه کمک خواهد کرد.

سیدرضا افتخاری مدیرعامل آبی پوشان نیز در خلال صحبت های روز گذشته‌اش با بیان این نکته که ساناک از تجارب ارزنده‌ای در کار با تیم های پایه دارد، اشاره‌ای تلویحی به این موضوع اشاره داشت که احتمال استفاده از تجارب وی در تیم‌های پایه استقلال زیاد است.

مدیریت آکادمی این باشگاه مثل فصل گذشته بر عهده صادق ورمزیار است و به این ترتیب احتمال این که ساناک نظارتی در امور فنی آن پیدا کند وجود دارد. حضور ساناک در کادر فنی آبی پوشان تاثیرگذار بوده و آبی‌ها از حضور وی روی نیمکت شان رضایت دارند.