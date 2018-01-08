۳ موبایل میان رده با دوربین های با کیفیت رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی جی آر، شرکت سونی در نمایشگاه محصولات الکترونیکی مصرفی از سه تلفن هوشمند رونمایی کرد. البته هیچ کدام از این دستگاه ها پرچمدار نیستند بلکه همه موبایل هایی میان رده هستند که سونی به آنها «ابرتلفن های هوشمند میان رده» لقب داده است.

موبایل های گفته شده ویژگی های میان رده دارند مانند پردازشگر اسنپ دراگون ۶۳۰، اما دوربین ها و مواد به کاررفته در آنها از کیفیت بالایی برخوردارند.

در حقیقت یکی از آنها به نام Xperia XA۲ Ultra مجهز به دوربین پشتی ۲۳ مگاپیکسلی و دو دوربین جلویی است. دو موبایل دیگر به نام های Xperia XA۲ و Xperia L۲ استایل و مشخصاتی مشابه دارند.

به هرحال Xperia XA۲ Ultra از دو موبایل دیگر جذابیت بیشتری دارد. این موبایل صفحه نمایشگر۶ اینچی FHD با ۱۰۸۰ پیکسل دارد. موبایل در چهار رنگ نقره ای، سیاه، آبی و طلایی عرضه می شود. یکی از دوربین های جلویی دستگاه ۸ مگاپیکسل و لنز ۱۲۰ درجه دارد. دوربین دیگر نیز ۱۶ مگاپیکسلی است و حسگر ثبات تصویر دارد. دیگر مشخصات آن عبارتند از پردازشگر ۶۳۰ اسنپ دراگون، حافظه ذخیره ۳۲ یا ۶۴ گیگابایت، ۴گیگابایتRAM باتری ۳۸۵۰ میلی آمپری و اندروید ۸ اورئو.

Xperia XA۲ نیز دارای مشخصاتی مشابه است اما کمی کوچکتر است به طوریکه مجهز به نمایشگر ۵.۲ اینچیFHD است. همچنین جلوی دستگاه فقط یک دوربین ۸ مگاپیکسلی وجود دارد.

Xperia L۲ نیز یک نمایشگر ۵.۵ اینچی FHD با ۱۰۸۰ پیکسل دارد. این دستگاه مجهز به اندروید نوقا ۷.۱.۱ است. همچنین دوربین پشتی آن ۱۳ و دوربین جلویی ۸ مگاپیکسل است. حافظه ذخیره آن ۳۲ گیگابایت، ۳ گیگابایت RAM و یک باتری ۳۳۰۰ میلی آمپری دارد.

Xperia L۲ از اواخر ژانویه در برخی بازارها عرضه می شود و دو موبایل دیگر نیز از فوریه روانه بازار می شوند.