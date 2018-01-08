نهایی شدن آیین نامه یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر عظیم میرزازاده در نشست ماهانه مسئولین مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور گزارشی از اقدامات انجام شده مرکز را تشریح کرد.

وی از جمله این اقدامات شامل تعیین سخنرانان کلیدی و مجریان سمپوزیوم های نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، نهایی کردن آیین نامه یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری، تعیین مصادیق حیطه های ششگانه جشنواره خبر داد.

میرزازاده، بازدید از مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کلان مناطق ۶، ۲ و۳، تهیه پرسشنامه تعیین وضعیت توسعه کیفی آموزش در دانشگاه ها، نهایی کردن آیین نامه دهمین المپیاد را به عنوان دیگر اقدامات این مرکز برشمرد.

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی همچنین به سئوالات شرکت کنندگان در مورد یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری، نوزدهمین همایش و دهمین المپیاد پاسخ داده شد.

در نشست دی ماه مسئولین مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور موضوعاتی نظیر یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری و دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی مورد بحث قرار گرفت.

با توجه به ماموریت محول شده به مدیریت امور نخبگان به عنوان مجری دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی، دکتر پروین پاسالار مدیر امور نخبگان با حضور در نشست به سئوالات مرتبط با المپیاد پاسخ داد.