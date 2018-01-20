همکاری سازمان محیط زیست با دانشگاههای استانهای دارای گرد و غبار

ضیاءالدین شعاعی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص وضعیت استفاده از فناوری ها و توانمندی های دانشگاه ها برای مقابله با گرد و غبار و آلودگی هوا گفت: ستاد مبارزه با گرد و غبار ۱۲ عضو دارد که متشکل از معاونان، وزرا و روسای سازمان های مختلف است. وظیفه این ستاد تدوین برنامه عمل استان ها است که باید دارای جامعیت، عدم مغایرت با توسعه پایدار، دارای تکنولوژی های نوین، زمان مند و هدفمند باشد.

وی افزود: این ستاد دارای کمیته تخصصی است که شاکله اصلی آن از افراد دانشگاهی و دارای سابقه تحقیقاتی شکل گرفته است. این کمیته معضلاتی که در میان دستگاه ها ایجاد می شود را حل می کند. این ستاد قرار نیست برای مبارزه با گرد و غبار نهال بکارد و یا مالچ پاشی کند بلکه از دستگاه های مربوطه سوال می کند چه فعالیتی را انجام داده و قرار است چه برنامه های جدیدی داشته باشند.

مدیر سابق ملی ستاد مقابله با گرد و غبار کشور گفت: یکی از خصوصیات گرد و غبار این است که یک پدیده نو است. هزاران سوال دارد که باید بخشی از آن را پاسخ دهیم. به طور مثال در این کمیته بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی گرد و غبار به عنوان پروژه تحقیقاتی و مطالعاتی به دانشگاه های مختلف کشور واگذار شده است. در مسئله گردوغبار به طور مثال ما نمی توانیم به دانشگاه تهران بگوییم طرح ساماندهی گرد و غبار کشور را شروع کن اما می توانیم از این دانشگاه درخواست کنیم که مکانیزم ورود گرد و غبار به یک استان را پیگیری و بررسی کن.

با همه دانشگاههای استانهای دارای پدیده گرد و غبار همکاری داریم

وی افزود: می توان گفت که با همه دانشگاه های استان های دارای پدیده گردو غبار همکاری داریم به نحوی که شهید چمران کار پایش گرد و غبار شهر اهواز را انجام می دهد و منشا این آلودگی را گزارش می دهد. همچنین دانشگاه ایلام پایش استان ایلام برعهده دارد. تهیه گزارش از جنوب استان سیستان و بلوچستان را به دانشگاه سیستان و بلوچستان و شمال این استان را به دانشگاه زاهدان واگذار کردیم.

وی ادامه داد: موضوع تهیه گزارش از وضعیت گرد و غبار استان اصفهان نیز به دانشگاه اصفهان ارائه شد این درحالی است که از پتانسیل دانشگاه هایی که استان آنها درگیر گرد و غبار جدی نیز نبوده اند استفاده کرده ایم. به طور مثال از پتانسیل دانشگاه زنجان برای طراحی شبکه آنلاین بهره گرفته شده است. در مجموع هدف تاسیس این کمیته همکاری با جامعه علم و فناوری کشور بوده است.

تهیه اسناد منشا گرد و غبار با همکاری دانشگاهها

شعاعی گفت: در این ستاد قرار است برای ۱۵ استان سند منشا آلودگی و گرد و غبار تهیه شود که این اسناد با همکاری دانشگاه ها تهیه خواهد شد. همچنین قرار است برنامه عمل استانی نیز تهیه شود که در تدوین این برنامه نیز از مشاوران دانشگاهی بهره برداری می شود.

وی اضافه کرد: تدوین برنامه عملیاتی برای استان های خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خراسان رضوی و کرمان به دانشگاه فردوسی مشهد، استان های یزد و سیستان و بلوچستان به یک کنسرسیوم دانشگاه های زاهدان، زابل و یزد و جنوب کشور به پژوهشکده آبخیزداری واگذار شده است.

مالچ راه حل نیست

مدیر سابق ملی ستاد مقابله با گرد و غبار کشور درباره استفاده از مالچ نیز گفت: سازمان جنگل ها، مراتع آبخیزداری کشور مصرف کننده مالچ به شمار می روند که این سازمان نیز اعلام می کند نیازی به مالچ ندارد. مالچ راه حل نیست در واقع مالچ نوعی مسکن در پدیده گرد و غبار به شمار می رود.

وی افزود: باتوجه به اینکه شرکت های متعددی در سال های اخیر اقدام به تولید مالچ کرده اند بنابراین کمیته ای تشکیل شد تا این تولیدات تست شوند. دانشگاه هایی مانند تهران، شهید بهشتی، شهید چمران و جهاددانشگاهی و چند پژوهشگاه اعلام کرده اند که مالچ تولید کرده اند بنابراین این مراکز را تشویق می کنیم تا محصول خود را در کمیته تشکیل شده در این خصوص تست کنند. در این کمیته سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کشور، موسسه تحقیقات جنگل و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری همکاری می کنند.

۷۰ مدعی ساخت مالچ در کشور وجود دارد

شعاعی ادامه داد: حدود ۷۰ مدعی ساخت مالچ در کشور وجود دارد که به همه این افراد توصیه می کنیم محصولات خود را در این کمیته تست کنند. مالچ باید تثبیت کننده باشد، با پوشش گیاهی مغایرت نداشته و دارای نفوذ پذیری متوسط بوده و دارای سه سال ماندگاری باشد.

وی تأکید کرد: هنوز در کشور هیچ مالچی این سه ویژگی را ندارد جز مالچ نفتی که همه با آن مخالف هستیم. دو سه نوع مالچ را در حاشیه دریاچه ارومیه تست کردیم که بین ۳ تا ۷ ماه همه آنها را باد برد و تست صحرایی جواب نداد.