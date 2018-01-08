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۱۸ دی ۱۳۹۶، ۱۸:۳۵

مدیر عامل سازمان اتوبوس رانی شهرداری ورامین:

اتوبوس سرقتی شهریار در ورامین پیدا شد/انتقال راننده به بیمارستان

اتوبوس سرقتی شهریار در ورامین پیدا شد/انتقال راننده به بیمارستان

ورامین- مدیر عامل سازمان اتوبوس رانی شهرداری ورامین از پیدا شدن اتوبوس سرقتی شهریار در ورامین و انتقال راننده آن به بیمارستان خبر داد.

حسن خوانساریان، در گفتگو با خبرنگار مهر از سرقت یک دستگاه اتوبوس متعلق به سازمان اتوبوس رانی شهرداری شهریار خبر داد و افزود: عده ای ناشناس اقدام به ضرب و شتم راننده اتوبوس و سپس بیهوش کردن وی و سرقت اتوبوس کردند.

وی اضافه کرد: این افراد پس از سرقت اتوبوس اقدام به انتقال به ورامین کردند.

مدیر عامل سازمان اتوبوس رانی شهرداری ورامین اضافه کرد: سارقان سپس تمام وسایل اتوبوس و صندلی های آن را جدا کرده و اتوبوس را زیر پل عابر پیاده امرآباد رها کردند و راننده اتوبوس که زخمی بود توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

خوانساریان با بیان این که پرسنل سازمان اتوبوس رانی شهرداری ورامین به محض اطلاع از این اتفاق سر صحنه حادثه حاضر شدند، گفت: هم اکنون نیروی انتظامی نیز در محل حضور دارد.

کد مطلب 4194583

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