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۱۸ دی ۱۳۹۶، ۲۱:۲۷

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

تعارف آبمیوه برای سرقت اتوبوس خط آزادی-شهریار

تعارف آبمیوه برای سرقت اتوبوس خط آزادی-شهریار

شهریار- فرمانده انتظامی شهرستان شهریار جزئیات سرقت اتوبوس سازمان اتوبوس رانی شهرداری شهریار در میدان آزادی تهران را تشریح کرد.

سرهنگ فریدون مکرمی اصل، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سرقت اتوبوس شهریار اظهار داشت: راننده خط آزادی- شهریار در میدان آزادی تهران منتظر مسافر بوده است، که ۴ نفر به وی مراجعه کرده و درخواست سرویس دربست می کنند.

وی اضافه کرد: در مقابل برج «میلاد» ۴ نفر دیگر هم سوار اتوبوس می شوند و با دادن آبمیوه به راننده وی را بیهوش می کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان شهریار گفت: این راننده زمانی به هوش می آید، که در محله «امرآباد» ورامین بوده است.

مکرمی با بیان این که خروج اتوبوس خط آزادی-شهریار می بایست با مجوز باشد، گفت: هم اکنون نحوه دقیق سرقت و جوانب آن توسط کلانتری مرکزی ورامین در حال بررسی است.

کد مطلب 4194688

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