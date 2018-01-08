تعارف آبمیوه برای سرقت اتوبوس خط آزادی-شهریار

سرهنگ فریدون مکرمی اصل، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سرقت اتوبوس شهریار اظهار داشت: راننده خط آزادی- شهریار در میدان آزادی تهران منتظر مسافر بوده است، که ۴ نفر به وی مراجعه کرده و درخواست سرویس دربست می کنند.

وی اضافه کرد: در مقابل برج «میلاد» ۴ نفر دیگر هم سوار اتوبوس می شوند و با دادن آبمیوه به راننده وی را بیهوش می کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان شهریار گفت: این راننده زمانی به هوش می آید، که در محله «امرآباد» ورامین بوده است.

مکرمی با بیان این که خروج اتوبوس خط آزادی-شهریار می بایست با مجوز باشد، گفت: هم اکنون نحوه دقیق سرقت و جوانب آن توسط کلانتری مرکزی ورامین در حال بررسی است.