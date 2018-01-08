زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۲ ریشتر هلشی را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۲ ریشتر، هلشی از توابع استان کرمانشاه را به لرزه درآورد.ی

این زمین لرزه در عمق هشت کیلومتری زمین رخ داد.

پس لرزه ها در استان کرمانشاه همچنان ادامه دارد.