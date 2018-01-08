  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۸ دی ۱۳۹۶، ۲۱:۳۸

دقایقی پیش؛

زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۲ ریشتر هلشی را لرزاند

زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۲ ریشتر هلشی را لرزاند

کرمانشاه- زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۲ ریشتر هلشی در استان کرمانشاه را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۲ ریشتر، هلشی از توابع استان کرمانشاه را به لرزه درآورد.ی

این زمین لرزه در عمق هشت کیلومتری زمین رخ داد.

پس لرزه ها در استان کرمانشاه همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 4194692

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها