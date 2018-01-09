همراهان همراه بانک صادرات ایران ١٠٢ درصد بیشتر شدند

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، تعداد تراکنش های موفق سامانه همراه بانک صادرات ایران در آذر ماه سال ٩٦ با ١٠٢ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به مرز ٢٣ میلیون تراکنش رسید که نشان از رضایت عمومی مشتریان بانک از کارکرد مثبت این سامانه دارد. تعداد تراکنش های این سامانه نسبت به ماه قبل نیز افزایش ١١ درصدی ثبت کرده است.

از طریق این سامانه مشتریان بانک صادرات ایران قادر هستند تا در هر ساعت از شبانه روز با صرفه جویی در زمان و هزینه، انواع خدمات بانکی از جمله انتقال وجه، پرداخت اقساط درون و بین بانکی، صدور مجوز برداشت بدون کارت، خدمات صورت حساب، خدمات چک، پرداخت قبوض عمومی ، خدمات شارژ سیم کارت و سایر خدمات از جمله اطلاعات شعب، اعلام مفقودی سپهر کارت، دریافت و تغییر رمز حساب، نرخ ارز و.... را از طریق تلفن همراه خود انجام دهند.

در این میان پرداخت حق بیمه کارفرمایان و کارگران سازمان بیمه تامین اجتماعی نیز علاوه بر خودپردازها وسامانه همبانک، از طریق سامانه همراه بانک صادرات ایران نیز با استفاده از منوی انتقال وجه و زیرمنوی پرداخت حق بیمه، قابلیت پرداخت یافته است.

بنا براین گزارش، سامانه همبانک صادرات ایران نیز در آذر ماه با افزایش استقبال مشتریان روبرو شد و مجموع تراکنش های موفق این سامانه از ١١ میلیون و ٥٢٧ هزار تراکنش فراتر رفت.

همچنین طی آذرماه سال جاری، تعداد تراکنش های سیستم سپهر از ٧٤٤ میلیون و ٨٠٠ هزار تراکنش بیشتر شد که میانگین روزانه آن دراین ماه قریب به ٢٥ میلیون تراکنش بوده است.

همچنین مجموع تعداد کارت‌های صادره بانک صادرات ایران در آذرماه به ٧٢ میلیون و ٨٨٥ هزار عدد رسید که همچنان بیشترین سهم را در بین سایر بانک‌ها دارد.

گفتنی است، بانک صادرات ایران در راستای چابک سازی و کاهش هزینه‌های جاری در پایان آبان‌ماه سال ٩٦ تعداد کل شعب و باجه‌های فعال خود را به ٢٨٣٢ شعبه و باجه کاهش داده است.