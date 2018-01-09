وضعیت اسفناک قفس توری سپاهان/ چهارمین تغییر برای کمتر گل خوردن!

به گزارش خبرنگار مهر «دروازه‌بان خوب از پدر و مادر خوب هم بهتر است»، این جمله‌ای است که عبدالله ویسی بعد از قهرمانی با تیم استقلال خوزستان در لیگ پانزدهم به زبان آورد تا به نوعی از عملکرد خوب «دخسوس» دروازه‌بان برزیلی تیمش تقدیر کرده باشد و نقش او را در این قهرمانی مشخص کرده باشد.

استقلال خوزستان در حالی در لیگ پانزدهم طی رقابتی فشرده با پرسپولیس در روز آخر قهرمان شد که طی ۳۰ بازی تنها ۱۴ گل خورد تا بهترین خط دفاعی آن مسابقات را هم داشته باشد. این عملکرد خوب خط دفاعی میسر نبود مگر به لطف درخشش «دخسوس» برزیلی که هم اکنون در تیم گسترش فولاد تبریز است.

اما ویسی بعدها این جمله خود را فراموش کرد و بعد از آن که هدایت سپاهان را در لیگ شانزدهم بر عهده گرفت، به سراغ یک دروازه بان برزیلی به نام «لی اولیورا» رفت که در همان بدو ورودش به اصفهان اضافه وزن او مایه دردسر شد و باعث انتقادات فراوان از وی گردید. اولیورا هرگز نتوانست خاطرات خوش دخسوس را برای ویسی زنده نگاه دارد و قطع به یقین در اخراج زودهنگام ویسی از سپاهان در لیگ شانزدهم بی تاثیر نبود.

سپاهان البته در نهایت در لیگ شانزدهم با کرانچاری که جانشین ویسی شده بود به رده پنجم رسید اما ۳۴ گل خورده در ۳۰ بازی با اولیورا به هیچ وجه راضی کننده نبود.

این دروازه بان برزیلی باوجود عملکرد ضعیفش در فصل گذشته به دلیل قراردادش در فصل جاری هم با سپاهان بود، اما کرانچار ترجیح داد به جای او از یک دروازه بان جوان به اسم مهدی صدقیان استفاده کند. صدقیان در ۳ هفته اول مورد اعتماد کرانچار قرار گرفت اما عملکرد ضعیف این دروازه این اعتماد را از بین برد تا سرمربی کروات سپاهان به استفاده از اولیورا گرایش پیدا کند.

اولیورا شروع خوبی برای سپاهان داشت اما رفته رفته افت کرد در نهایت عملکرد ضعیف وی داد کرانچار را در آورد و بعد از شکست ۳ بر ۲ مقابل صنعت نفت آبادان عطای این دروازه‌بان را به لقای آن بخشید و ترجیح داد از دروازه بانان جوان به جای او استفاده کند.

صدقیان بار دیگر به دروازه سپاهان بازگشت و در هفته چهاردهم مقابل استقلال خوزستان بازی کرد و یک گل خورد. اما اوج فاجعه در مورد این دروازه‌بان جوان بازی حضور مقابل استقلال بود که با اشتباهات فاحش وی شکست سنگین سپاهان در آن بازی رقم خورد.

همان اشتباهات کافی بود تا کرانچار قید استفاده از صدقیان را هم بزند و کار را در هفته شانزدهم به علی کیخسروی بسپارد. تنها حضور این دروازه بان در دروازه سپاهان نیز با گل خورده همراه بود و شاگردان کرانچار مقابل سایپا با نتیجه یک - یک متوقف شدند.

«ابراهیم عالمه» دروازه‌بان تیم ملی سوریه چهارمین گزینه سپاهان برای حضور در دروازه این تیم در هفدهمین دوره از مسابقات لیگ برتر بود. سپاهان این دروازه‌بان نام آشنا و مطمئن را گرفت تا بعد از یک و نیم فصل خیالش بابت چارچوب دروازه‌اش راحت باشد.

عالمه در هفته‌های هفدهم و هجدهم در دو بازی سخت مقابل پدیده و پارس جنوبی جم در درون دروازه سپاهان قرار گرفت و با ثبت دو کلین شیت در دو بازی نخستش عملکرد خوبی از خود ارائه کرد تا کرانچار خیالش از بابت دروازه راحت باشد.

سپاهان یکبار در هفته‌های چهارم و پنجم مقابل ذوب آهن و سپیدرود و یکبار هم در هفته‌های نهم و دهم مقابل سیاه جامگان و گسترش فولاد دو کلین شیت متوالی با لی اولیورا داشت و این سومین بار است که آنها دو کلین شیت متوالی دارند. اگر ابراهیم عالمه در هفته نوزدهم هم موفق به بسته نگه داشتن دروازه تیمش شود، برای اولین بار در لیگ هفدهم این تیم موفق به ثبت ۳ کلین شیت متوالی شده است.

سپاهان پیش از این و قبل از به خدمت گرفتن عالمه در ۱۶ بازی ۲۰ گل خورده بود و بعد از به خدمت گرفتن عالمه شمار گل‌های خورده این تیم در پایان هفته هجدهم در همان عدد ۲۰ باقی ماند.

و نکته دیگر این که سپاهان در این فصل ۴ دروازه بان را مورد استفاده قرار داد که ۲ نفر از آنها ایرانی و ۲ نفر دیگر خارجی بودند. تعداد کلین شیت های سپاهان در این فصل به عدد ۷ رسید که هر ۷ کلین شیت آنها با دو دروازه‌بان خارجی شان بود.

آمار ۴ دروازه‌بان سپاهان در یک نگاه

۱- لی اولیورا؛ ۱۰ بازی ۹ گل خورده ۵ کلین شیت

۲- مهدی صدقیان؛ ۵ بازی ۱۰ گل خورده بدون کلین شیت

۳- علی کیخسروی؛ یک بازی، یک گل خورده بدون کلین شیت

۴- ابراهیم عالمه؛ ۲ بازی، بدون گل خورده ۲ کلین شیت