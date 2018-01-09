کمبود امکانات ورزشکاران مستعد شهرستانی را روانه تهران می کند

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: بانوی شمشیر باز تبریزی عضو تیم ملی شمشیربازی این روزها سخت در تلاش است تا امید های دوخته شده به او در رقابت های آسیایی را با مدال های خوشرنگ خود پاسخ داده و پرچم سه رنگ ایران اسلامی را به اهتزار در آورد.

مهسا پوررحمتی که نخستین مدال آسیایی بانوان را در تاریخ شمشیربازی ایران کسب کرد، بعد از کسب مدال برنز مسابقات آسیایی کویت بود که لقب ستاره ایران و آسیا به او داده شد.

او که از ۱۳ سالگی شمشیربازی را در رشته اسلحه اپه آغاز کرده، از ۱۴ سالگی عضو تیم ملی نوجوانان تا بزرگسالان است و هفت سال پیاپی نفر اول شمشیربازی بانوان ایران بوده و حرف اول را در این رشته می زند.

این روزها ستاره ایران و آسیا به شدت در حال تمرین و تلاش برای حضور در رقابت های جهانی کلاس A، رقابت های آسیایی تایلند اواخر خرداد ۹۷ و مسابقات آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا در مرداد سال آینده است.

مهسا پوررحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر وضعیت تیم ملی شمشیر بازی را خوب توصیف کرد و گفت: وضعیت تیم ملی خوب است ولی تعداد اردوهای برگزار شده کم است.

وی با اشاره به کمبود امکانات در شهرستان ها افزود: به خاطر همین کمبود امکانات من الان یک سال و نیم است که به خاطر تمرینات شمشیر بازی در تهران ساکن هستم و فعالیت می کنم.

پوررحمتی اظهارداشت: در تهران امکانات زیاد است، باشگاه بدنسازی، روانشناس و تمامی امکانات در آکادمی به صورت منظم و مرتب وجود دارد و شمشیربازی یک رشته ورزشی ای است که مدام باید تمرین کنید تا موفق شوید و لازمه این مهم فراهم بودن امکانات است.

عضو تیم ملی شمشیربازی بانوان ایران تصریح کرد: شمشمیربازی یک رشته ای است که باید با بازیکن های مختلفی بازی کنیم تا تجربه لازم را به دست آوریم و قطعا بدون بازی کردن با نفرات جدید از کشورهای مختلف نمی توان این تجربه را کسب کرد.

گفتنی است کسب اولین مدال آسیایی در تاریخ شمشیربازی بانوان ایران در سال ۹۲ در کشور کویت، کسب چهار مدال تیمی برنز در طی سال های ۹۱ تا ۹۴، کسب سه مدال طلا باشگاه های آسیا، یکی مدال نقره و یک مدال برنز و کسب رتبه اول و چهار مدال طلا در مسابقات بین المللی شمشیر بازی از جمله سوابق درخشان بانوی شمشیر بازی تبریزی عضو تیم ملی است.