حریف آسیایی استقلال از شرکت در جام QSL انصراف داد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه السد قطر از حضور در رقابت‌های جام QSL فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۷ عذرخواهی کرد و به این ترتیب در این دوره از مسابقات حضور نخواهد داشت.

مؤسسه لیگ ستارگان قطر امروز سه‌شنبه با اعلام برنامه مسابقات جام QSL، از حضور ۱۱ تیم در این رقابت‌ها خبر داد و اعلام کرد که السد به دلیل عذرخواهی از شرکت در مسابقات، در جام امسال غایب خواهد بود. این رقابت‌ها از ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۹ شهریور) آغاز می‌شود.

جام QSL یکی از رقابت‌های داخلی فوتبال قطر است که میان تیم‌های حاضر در لیگ ستارگان برگزار می‌شود و فرصتی برای تیم‌ها جهت استفاده از بازیکنان جوان‌تر و نفرات کمتر به‌کارگرفته‌شده و همچنین حفظ آمادگی مسابقه‌ای در طول فصل فراهم می‌کند. السد پیش از این نیز سابقه قهرمانی در این رقابت‌ها را داشته و در فصل‌های ۲۰۱۰-۲۰۱۱ و ۲۰۱۹-۲۰۲۰ به عنوان قهرمانی جام QSL رسیده است.

السد در شرایطی از حضور در این مسابقات انصراف داده که یکی از حریفان استقلال ایران در مرحله لیگ لیگ نخبگان آسیا محسوب می‌شود. دو تیم استقلال و السد قرار است شامگاه دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ در ورزشگاه بین‌المللی بصره عراق به مصاف یکدیگر بروند.

السد که فصل گذشته عنوان قهرمانی لیگ ستارگان قطر را به دست آورد، فصل جدید را نیز با قدرت آغاز کرده و در سه هفته ابتدایی لیگ سه پیروزی مقابل الاهلی، قطر و الغرافه به دست آورده است. این تیم در آخرین دیدار خود نیز الغرافه را با نتیجه ۴ بر یک شکست داد.