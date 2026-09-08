علیرضا پسندیده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نتایج ایران در بازی‌های جهانی عشایری اظهار کرد: نسبت به دوره‌های گذشته پیشرفت خوبی داشتیم و توانستیم جایگاه ایران را از رتبه هفتم به چهارم ارتقا دهیم. در مجموع نیز ۱۵ مدال شامل چهار مدال طلا، سه نقره و هشت مدال برنز کسب کردیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: کیفیت رقابت‌های این دوره نسبت به دوره‌های گذشته بالاتر بود. همزمانی این مسابقات با نشست سران سازمان همکاری شانگهای و حضور حدود ۲۰ رئیس‌جمهور در مراسم افتتاحیه باعث شد کشورهای مختلف با قدرت بیشتری در این رویداد حاضر شوند.

رئیس فدراسیون ورزش روستایی، عشایری و بازی‌های بومی محلی افزود: طبق صحبت‌هایی که با مربیان و ورزشکاران داشتیم و همچنین بر اساس مشاهدات خودمان رقابت‌ها از نظر ورزشی بسیار سخت بود و ورزشکاران برای کسب مدال باید با رقبای قدرتمندی رقابت می‌کردند. در رشته تیراندازی سنتی ورزشکاران ما مقابل رقبایی قرار گرفتند که سابقه کسب عناوین جهانی داشتند و در مچ‌اندازی نیز قهرمانان جهان حضور داشتند.

تلاش برای توسعه رشته‌های بومی در داخل کشور

پسندیده درباره برنامه فدراسیون برای توسعه رشته‌هایی که در بازی‌های جهانی عشایری حضور داشتند، گفت: یکی از اقدامات خوب ما این بود که روسای فدراسیون‌های مرتبط با این رشته‌ها را نیز همراه خود کردیم. دوستان در جریان مسابقات با ظرفیت این رویداد و تأثیر رشته‌های مختلف آن بر ورزش کشور بیشتر آشنا شدند.

وی ادامه داد: با روسای فدراسیون‌ها به توافق رسیدیم که پیش از برگزاری دوره بعدی بازی‌های جهانی یک رویداد ملی در داخل کشور برگزار کنیم. قرار است تمام فدراسیون‌های مرتبط در این برنامه مشارکت داشته باشند تا مسابقات در سطح ملی برگزار شود و بهترین ورزشکاران هر رشته برای حضور در رقابت‌های جهانی انتخاب شوند.

رئیس فدراسیون ورزش روستایی، عشایری و بازی‌های بومی محلی خاطرنشان کرد: این برنامه می‌تواند شبیه یک مرحله انتخابی باشد؛ به این شکل که ورزشکاران در مسابقات ملی با یکدیگر رقابت کنند و نفرات برتر مجوز حضور در بازی‌های جهانی را به دست بیاورند. در نهایت نیز تیم ملی با آمادگی و قدرت بیشتری راهی مسابقات شود.

تأمین اعتبار نیازمند حمایت وزارت ورزش

پسندیده درباره هزینه‌های برگزاری چنین رویداد ملی نیز گفت: طبیعی است که برگزاری مسابقاتی با حضور چندین فدراسیون نیازمند اعتبار قابل توجهی است. در جریان سفر و در نشست‌هایی که با روسای فدراسیون‌ها داشتیم درباره این موضوع صحبت کردیم و قرار شد طرح و پروپوزال مشخصی تهیه و به وزارت ورزش و جوانان ارائه شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر ۸ یا ۹ فدراسیون در این برنامه مشارکت داشته باشند وزارت ورزش می‌تواند اعتبار مورد نیاز را متناسب با ساختار اجرایی به یک فدراسیون اختصاص دهد یا از چند فدراسیون حمایت کند. در هر صورت اجرای این طرح نیازمند حمایت وزارت ورزش در قالب یک برنامه ملی است.

توسعه «هفت‌سنگ» در دستور کار فدراسیون

رئیس فدراسیون ورزش روستایی، عشایری و بازی‌های بومی محلی درباره برنامه‌های پیش‌روی این فدراسیون اظهار کرد: رشته‌های مختلفی زیرمجموعه فعالیت‌های ما قرار دارند و یکی از برنامه‌های پیش‌رو اعزام تیم تیراندازی با کمان روی اسب به عمان برای حضور در رقابت‌های انتخابی جام جهانی است که این اعزام در شهریورماه انجام خواهد شد.

پسندیده ادامه داد: در کنار برنامه‌های برون‌مرزی توسعه رشته‌هایی که برای نخستین بار در بازی‌های جهانی حضور پیدا کردند نیز در دستور کار قرار دارد. برای مثال قصد داریم در ماه‌های آینده مسابقات قهرمانی کشور «هفت‌سنگ» را در رده‌های سنی مختلف برگزار کنیم.

وی افزود: اگر «هفت‌سنگ» بتواند مجوز حضور در فهرست رشته‌های بازی‌های جهانی را به دست آورد تلاش می‌کنیم تیم ملی قدرتمندی برای حضور در این رقابت‌ها تشکیل دهیم.

هدف‌گذاری برای حضور در جام جهانی

پسندیده درباره هدف فدراسیون از حضور در رقابت‌های انتخابی جام جهانی در عمان نیز گفت: حضور در بازی‌های جهانی عشایری انگیزه زیادی برای ورزشکاران رشته‌های مختلف ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد ورزشکاران از نظر روحی و فنی آمادگی لازم را دارند و امیدواریم بتوانند در عمان نیز عملکرد خوبی داشته باشند و مجوز حضور در جام جهانی را کسب کنند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از اتفاقات مثبت این دوره دیده شدن رشته‌های ورزشی مرتبط با حوزه ورزش روستایی و عشایری بود. رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها نیز در پوشش این مسابقات همراهی خوبی داشتند و همین موضوع باعث شد این رشته‌ها بیشتر به مردم معرفی شوند.

رئیس فدراسیون ورزش روستایی، عشایری و بازی‌های بومی محلی تصریح کرد: هرچه این رشته‌ها بیشتر دیده شوند میزان مشارکت مردم نیز افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه می‌توانیم ورزشکاران مستعد بیشتری شناسایی کنیم و تیم‌های ملی قدرتمندتری داشته باشیم.

کازان میزبان دوره بعدی بازی‌های جهانی عشایری

پسندیده درباره محل برگزاری دوره بعدی بازی‌های جهانی عشایری نیز گفت: طبق اعلام انجام‌شده دوره بعدی این مسابقات در شهر کازان روسیه برگزار خواهد شد و بازی‌های جهانی عشایر هر دو سال یک بار برگزار می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که با توسعه رشته‌های بومی و برگزاری مسابقات داخلی پشتوانه قدرتمندتری برای حضور در دوره‌های آینده بازی‌های جهانی داشته باشیم.