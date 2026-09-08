به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی ظهر سهشنبه با حضور مسئولان کشوری و استانی، سردار ناصر بهروز به عنوان فرمانده جدید سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی معرفی شد.
سردار بهروز در این مراسم اظهار کرد: امیدوارم بتوانم در مدت این مسئولیت به مردم خراسان جنوبی خدمت کنم.
وی با بیان اینکه سپاه زاده انقلاب است و رسالت آن حفظ انقلاب است، افزود: با بهرهگیری از دو قدرت اجتماعی و نظامی سپاه، وظایف خود را انجام میدهیم.
وی تأکید کرد: مأموریت اصلی من خدمت به مردم و فدا شدن برای اسلام است و درهای سپاه نیز به روی گروههای مختلف مردم باز است.
سردار بهروز ادامه داد: ذیل مأموریت اصلی سپاه، اولویتهای بسیاری در حوزههای مختلف وجود دارد و حضور شما در این جلسه نشانگر آن است که سردار مهدوی خدمتگزاری بسیار خوبی برای مردم بوده است.
وی افزود: دست خدمت به سوی همه مردم استان برای خدمتگزاری دراز میکنم.
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