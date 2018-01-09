مرتضی جمشیدیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به به تلف شدن یک قلاده کفتار راه راه در حادثه جاده ای در منطقه انارک، ابراز داشت: این کفتار در نزدیکی ارتفاعات معلی در مسیر جاده چوپانان - انارک در حال عبور از عرض جاده در شب بوده که به دلیل سرعت بالای خودرو دچار حادثه شد اما راننده خاطی با وجود پیگیری شناسایی نشده است.

تلف شدن هر گونه حفاظت شده خسارت جبران ناپذیری برای حیات وحش است

وی ادامه داد: کفتار راه راه ایرنی از گونه‌های نادر جانوری و حفاظت شده است که تلف شدن هر یک از آنها خسارتی جبران ناپذیری برای حیات وحش محسوب می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان تاکید کرد: محیط زیست بارها در ارتباط با لزوم ایجاد جاده‌های روگذر و یا علائم هشدار دهنده جاده‌ای در مناطق حفاظت شده‌ای که جاده از میان آنها گذر می‌کند هشدار داده است اما این مسئله مورد توجه جدی مسئولان قرار نگرفته است.

مصوبات ساخت جاده‌های روگذر در مناطق حفاظت شده ضمانت اجرایی ندارد

وی با بیان اینکه هر ساله در جاده های اصلی تلفات انواع حیات وحش بر اثر تصادفات و برخوردهای جاده ای رخ می دهد، افزود: در مواردی که ایجاد جاده روگذر برای عبور حیات وحش مصوب شده است ضمانت اجرایی برای ملزم کردن سازمان‌های موظف وجود ندارد و بر این اساس تصادفات جاده‌ای به واقع حیات وحش را مورد تهدید جدی قرار داده است.

دستگیری ۶ متخلف شکار و صید در زیستگاه های حیات وحش استان اصفهان

جمشیدیان شکار حیوانات را از دیگر عوامل تهدید کننده حیات وحش توصیف کرد و گفت: در ۱۰ روز گذشته شش متخلف شکار و صید در زیستگاه های حیات وحش استان اصفهان شامل پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو و شهرستان های گلپایگان و خوانسار دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.