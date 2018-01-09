بانون: همه اعراب تا سرحد مرگ از ایران می ترسند

به گزارش خبرگزاری مهر، نیوزویک در گزاراشی به بخشی از کتاب آتش و خشم که اختصاص به دیدگاه های «استیو بانون» در مورد خاورمیانه اختصاص دارد پرداخته است. بانون می گفت: اگر بر روسیه چیره شویم می توان وضعیت خاورمیانه را تغییر داد. سعودی ها در لبه هستند (وضعیت خوبی ندارند) مصر نیز اینچنین است و همه آنها تا سرحد مرگ از ایران می ترسند. وضعیت در یمن، سینا و لیبی بد است و به همین دلیل موضع روسیه کلیدی است.

نیوزویک مطلب خود را با این تیتر منتشر کرده است: بانون می خواست سرزمین فلسطین را از بین برده و آن سرزمین را به اردن و مصر بدهد.

در توضیح این مطلب آمده است: بگذارید اردن کرانه باختری را بگیرد. اجازه بدهید مصر غزه را تصرف کند. بگذارید آنها به این عمل بپردازند یا آنکه در اقدامات خود غرق شوند.

استراتژیست سابق ترامپ در بخشی از این کتاب ۲۳۷ صفحه‌ای اظهارنظری درباره مواضع رئیس‌جمهوری آمریکا در قبال موضوع فلسطین و به ویژه انتقال سفارت آمریکا به قدس مطرح کرده و در این کتاب گفته است: از همان روز اول (ریاست جمهوری ترامپ)، ما در حال حرکت به سمت انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم (بیت‌المقدس) هستیم. نتانیاهو هم کاملا موافق است و شلدون ادلسون (میلیاردر حامی اسرائیل در آمریکا) نیز موافق است.