امیر شمسایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص عمل جراحی‌اش گفت: دچار مشکلاتی در بخش گوارشی بدنم شده بودم که به بیمارستان رفتم و پزشکان مرا جراحی کردند. پزشکم گفتم شانس آوردم که زود مراجعه کرده‌ام زیرا اگر چند روز دیرتر می رفتم، ممکن بود این مشکل منجر به ایجاد تومور و سرطان شود.

وی درباره اینکه شرایطش مساعد است، یادآور شد: طبق اعلام پزشکان روز شنبه یا یکشنبه هفته آینده از بیمارستان مرخص خواهم شد.

مربی سابق تیم فوتسال تاسیسات دریایی درباره ارزیابی اش از لیگ برتر فوتسال هم گفت: مس سونگون روند آرامی داشت و به تدریج جلو رفت و در نهایت قهرمان شد. تاسیسات مهره های خوبی داشت ولی چند بازی حساس را از دست داد. گیتی پسند هم در چند هفته پایانی خوب نتیجه نگرفت.

شمسایی با اشاره به حضورش در تالار هندبال در جریان بازی تاسیسات با پارسیان و هدایت تاسیسات از روی سکوها، گفت: برای تماشای مسابقه به سالن رفته بودم ولی دقایق پایانی بلند شدم تا به وحید (شمسایی) کمک کنم. بعد از بازی هم به وحید گفتم تو داشتی خودت را در زمین می کشتی تا تیم پیروز شود ولی یکسری بازیکنان راه می رفتند و آنطور که باید و شاید نبودند. فکر می کنم به خاطر همان حرص و جوش کارم به بیمارستان کشید. (باخنده)