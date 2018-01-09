میانگین قیمت کتاب ۲۶ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه خانه کتاب، در آبان ماه سال ۹۶ تعداد ۸ هزار و ۲۷۷ عنوان کتاب منتشر شده که در مقایسه با ۷ هزار و ۸۵۱ عنوان کتاب منتشر شده در زمان مشابه سال گذشته رشد ۵ درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که کتاب‌های عمومی در بازه زمانی مورد بررسی با کاهش ۵ درصدی رو به رو شده است.

بر اساس این آمار، میانگین قیمت هر کتاب در آبان ماه سال گذشته ۱۵ هزار و ۸۲۳ تومان بوده که این مبلغ در آبان ماه سال جاری با افزایش ۲۶ درصدی به ۱۹ هزار و ۸۹۹ تومان رسیده است.

آمار مقایسه‌ای نشر کتاب در تهران و شهرستان در آبان ماه ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که انتشار کتاب در تهران با ۶ هزار و ۴۸۵ عنوان، نسبت به آبان سال گذشته با تغییر ۷ درصدی روبه رو شده است. این در حالی است که در تعداد عناوین کتاب‌های منتشر شده در شهرستان‌ها در بازه زمانی مورد بررسی تغییری ایجاد نشده است.

تعداد کتاب‌های منتشر شده در آبان ماه سال گذشته از سوی هزار و ۵۴۹ پدیدآور زن راهی بازار نشر شده‌اند که این تعداد در آبان ماه سال جاری کاهش ۲ درصدی داشته است. همچنین ۴ هزار و ۹۵۹ پدیدآورنده مرد در آبان ماه سال گذشته اقدام به انتشار کتاب کرده‌اند که این میزان نیز در آبان ماه سال ۱۳۹۶ با کاهش ۹ درصدی مواجه شده است.

بیشترین کتاب‌های منتشر شده در آبان ماه سال جاری به کتاب‌های کمک درسی اختصاص دارد و موضوعات علوم عملی و ادبیات هر دو با هزار و ۱۰۳ عنوان در جایگاه دوم و حوزه کودک و نوجوان با ۹۷۷ عنوان در جایگاه سوم بیشترین عناوین کتاب‌های منتشر شده این ماه هستند.

در آبان ماه سال جاری در حوزه کتاب‌های کمک درسی هزار و ۹۳۵ عنوان کتاب منتشر شده است که از این تعداد هزار و ۹۲۷ عنوان تالیف و تنها ۸ عنوان ترجمه شده‌اند و ۴۰۸ عنوان چاپ اول و هزار و ۵۲۷ عنوان بازچاپ هستند.

در آبان ماه سال جاری بیشترین میزان ترجمه به موضوع علوم عملی اختصاص پیدا کرد و موضوعات کودک و نوجوان و ادبیات در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. شهرستانی‌ها در آبان ماه امسال در موضوع دین بیشترین آثار را منتشر کردند و موضوع ادبیات و کودک و نوجوان در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

بر اساس آمار نشر کتاب در آبان ماه سال ۱۳۹۶، انتشارات جنگل با ۷۸ عنوان کتاب در صدر پرکارترین ناشران عمومی قرار گرفت که از این تعداد ۴۶ عنوان چاپ اول و ۳۲ کتاب بازچاپ هستند. نشر چشمه با ۶۱ عنوان کتاب در جایگاه دوم و بعد از آن، انتشارات چتر دانش با ۵۰ عنوان کتاب در رتبه سوم قرار گرفت. شرکت انتشارات سوره مهر، شرکت نشر قطره، دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، موسسه بوستان کتاب، جاودانه، سخنوران و مرکز نشرهاجر در جایگاه‌های چهارم تا دهم ناشران عمومی پرکار قرار گرفتند.

از جمله ناشران کودک پرکار در آبان ماه سال جاری می‌توان به انتشارت پرتقال، ذکر، قدیانی، هنارس، پیدایش، افق، بین المللی گاج، شهر قلم و عروج اندیشه اشاره کرد. همچنین، انتشارات خیلی سبز، بین المللی گاج، مبتکران، رهپویان شریف، شرکت انتشارات کانون فرهنگی آموزش، پیشروان، الگو، سمت، کلاغ سپید و مدرسان شریف در فهرست ۱۰ ناشر آموزشی پرکار آبان ماه ۱۳۹۶ قرار گرفته‌اند.

براساس فهرست کتاب‌های منتشر شده در آبان ماه سال جاری، کتاب‌ «دیکته شب کلاس اولی‌ها: راهنمای اولیا بر اساس کتاب فارسی و کتاب کار فارسی» با ۳۳ هزار نسخه در صدر جدول پرشمارگان‌ترین کتاب‌ها قرار گرفته‌ است و کتاب‌های «بسته مدیریت کلاسی:تابستانه (پایه نهم-دوره اول متوسطه)»، «بسته مدیریت کلاسی: تابستانه (پایه هفتم-دوره اول متوسطه)، «نگاهی به یک دهه تجربه در شورای شهر:آنچه اعضاء شوراهای اسلامی شهر و شهرداران باید بدانند؟)، «پرونده کودک ۵ تا ۶ سال»، «پرونده کودک ۳ تا ۴ سال»، «پرونده کودک ۴ تا ۵ سال»، «مکالمات محاوره‌ای عربی و فارسی (سوال عربیه و فارسیه)، در سفر عتبات عالیه (به همراه تلفظ لاتین)، «ریحانه بهشتی یا فرزند صالح:برنامه اخلاقی، عبادی، پزشکی و تغذیه قبل از بارداری تا پایان شیردهی» و «مجموعه کتاب‌های آموزش پیش از دبستان ویژه کودکان ۵ تا ۶ سال» در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.