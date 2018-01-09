۲۰۰۰ پرونده تعزیراتی در خراسان جنوبی تشکیل شد

منصور انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ۹ ماهه امسال بالغ بر یک هزار و ۴۲ پرونده در بخش کالا و خدمات وارد شعب تعزیرات حکومتی استان شد که از این تعداد یک هزار و ۲۶ مورد مختومه اعلام شده است.

وی، عدم درج قیمت با ۵۲۸ پرونده، عدم ارائه فاکتور خرید با ۱۵۱ پرونده و گران فروشی با ۱۴۲ پرونده را به ترتیب بیشترین تخلفات در بخش کالا و خدمات عنوان کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی با اشاره به تشکیل ۶۸۸ پرونده در بخش قاچاق کالا و ارز طی این مدت، بیان کرد: در این مدت بالغ بر ۷۳۱ مورد از این پرونده ها مختومه اعلام شده که بخشی از آن‌ها مربوط به سال گذشته بوده است.

انصاری اضافه کرد: در این بخش نیز مباشرت در قاچاق کالا با ۵۱۲ پرونده، عرضه کالای قاچاق با ۷۵ فقره و حمل و نقل کالای قاچاق به ترتیب پر تکرار ترین تخلفات و همچنین البسه، سیگار و سوخت بیشترین کالای قاچاق این مدت بوده‌اند.

وی همچنین از تشکیل ۴۳۴ پرونده در بخش بهداشت، دارو و درمان طی این مدت خبر داد و گفت: از این تعداد ۴۱۰ مورد مختومه شده و عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، توزیع کالای تاریخ مصرف گذشته و عدم رعایت مقررات بهداشتی بیشترین تخلفات این پرونده‌ها بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی با بیان اینکه طی ۹ ماهه گذشته بالغ بر ۹۱۴ پرونده در بخش کالا و خدمات وارد شعب اجرای احکام شده است، عنوان داشت: از این تعداد تاکنون به ۹۱۱ پرونده رسیدگی و بالغ بر یک میلیارد و ۱۹۰ میلیون ریال نیز وصول شده است.

انصاری همچنین به وصول ۲۸ میلیارد و ۲۶۰ میلیون ریال از جرائم پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در این مدت اشاره کرد و گفت: در این بازه زمانی ۵۸۸ پرونده در این بخش وارد شعب اجرای احکام شده که ۵۶۰ مورد مختومه شده است.

وی ادامه داد: در بخش بهداشت، دارو و درمان نیز تاکنون بالغ بر ۲۸۵ پرونده وارد اجرای احکام شده و به ۲۸۶ فقره رسیدگی و ۵۱۴ میلیون ریال از جرائم این پرونده‌ها نیز وصول شده است.

به گفته وی در مجموع طی ۹ ماهه گذشته بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال از جرائم پرونده‌ها وصول شده است.