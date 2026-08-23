به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سحاب‌روشن عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: رقابت‌های قهرمانی غرب کشور با حضور ۴۴۰ ورزشکار از استان‌های کرمانشاه، کردستان، ایلام، همدان، لرستان و خوزستان به مدت ۲ روز در مجموعه تخصصی اسکیت ۱۵ خرداد کرمانشاه برگزار شد.

وی با اشاره به عملکرد درخشان اسکیت‌بازان همدانی، خاطرنشان کرد: نیکان نوروزی ۲ مدال، امیرعباس سلیمانی ۲ طلا، علیرضا نظری‌زاده یک نقره و یک برنز، پانیسا شعبانلو یک طلا، شاینا جعفری‌پور یک طلا و یک نقره، بارانا خلیلی یک طلا و یک برنز و آترین آقامحمدی یک نقره را برای همدان به ارمغان آوردند.

رئیس هیئت اسکیت استان همدان تصریح کرد: این تیم با هدایت نصیر پناهنده و همراهی مربیان و کادر فنی از شهرستان‌های مختلف استان، در مجموع به مقام سوم تیمی رقابت‌های غرب کشور دست یافت.

سحاب‌روشن ضمن قدردانی از ورزشکاران، مربیان و خانواده‌ها، بر نقش هیئت‌های اسکیت شهرستان‌های اسدآباد، تویسرکان، ملایر و نهاوند در توسعه این رشته ورزشی تاکید کرد و گفت: شهرستان‌ها بازوی پرتوان هیئت استان در رویدادهای مختلف هستند و تداوم این همکاری می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت‌های بیشتر اسکیت همدان در سطح ملی و بین‌المللی باشد.