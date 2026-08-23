کمیته رصد شورای فرهنگ عمومی همدان باید فعال شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی موثقی عصر یکشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان همدان با اشاره به گزارش ارائه‌شده درباره اجرای سند فرهنگی استان اظهار کرد: در گزارش‌ها بیشتر بر ظرفیت‌های حاکمیتی تمرکز شده است در حالی که ظرفیت‌های مردمی در حوزه فرهنگ نیز قابل توجه است و باید زمینه حضور و نقش‌آفرینی گسترده‌تر مردم در این عرصه فراهم شود.

وی با اشاره به چالش میان مفاد سند فرهنگی و وظایف سازمانی دستگاه‌ها افزود: برخی دستگاه‌ها در اجرای این سند با محدودیت‌هایی مواجه هستند زیرا وظایف سازمانی و اعتبارات آنها باید در چارچوب ماموریت‌های تعریف‌شده هزینه شود، از این رو بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود می‌تواند بخشی از موانع اجرای سند فرهنگی را برطرف کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان نبود رصد و نظارت مستمر بر اجرای سند فرهنگی را یکی از مسائل مهم شورای فرهنگ عمومی عنوان کرد و گفت: در این سند کمیته‌ای برای رصد و نظارت پیش‌بینی شده است تا میزان اجرای ابلاغ‌ها و برنامه‌ها مشخص شود اما دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی به دلیل گستردگی وظایف ظرفیت کافی برای پیگیری مستمر عملکرد دستگاه‌ها، دریافت گزارش‌ها و ارزیابی اجرای مصوبات را ندارد.

آیت الله شعبانی موثقی با تاکید بر ضرورت شکل‌گیری رصدی مستمر و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی، تصریح کرد: همدان با جمعیتی حدود ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار نفر ظرفیت مناسبی برای رصد منظم مسائل فرهنگی دارد و می‌توان با شناسایی دقیق مسائل برای رفع آنها برنامه‌ریزی هدفمند انجام داد.

وی بر ضرورت تقویت نقش کمیسیون‌ها و کمیته‌های شورای فرهنگ عمومی تاکید کرد و افزود: کمیسیون‌های مختلفی در این شورا پیش‌بینی شده است اما ایده‌پردازی، طراحی برنامه و شناسایی دقیق مسائل فرهنگی باید با جدیت بیشتری در دستور کار آنها قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان خاطرنشان کرد: شورای فرهنگ عمومی می‌تواند با فعال‌سازی کمیته رصد مستمر، مسائل فرهنگی را به‌صورت متمرکز شناسایی کند و برای آنها ایده و برنامه ارائه دهد و بر اجرای سند فرهنگی و مصوبات شورا نیز نظارت داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود اعتبارات فرهنگی در استان اظهار کرد: منابع مناسبی برای فعالیت‌های فرهنگی در همدان وجود دارد اما باید جایگاه حقوقی شورای فرهنگ عمومی در قبال این اعتبارات و میزان اختیار شورا برای نظارت بر نحوه هزینه‌کرد آنها به‌طور شفاف مشخص شود.

آیت الله شعبانی موثقی ضمن قدردانی از همراهی شهرداری همدان در اجرای برنامه‌های فرهنگی، گفت: بخشی از منابع فرهنگی در قالب مسئولیت‌های اجتماعی دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف هزینه می‌شود و لازم است نقش و جایگاه حقوقی شورای فرهنگ عمومی نسبت به این منابع نیز تعیین شود.