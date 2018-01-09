دستور روحانی برای رسیدگی به وضعیت کارکنان نفتکش ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی در جلسه ای که روز سه شنبه با حضور وزیران امور خارجه، نفت و راه و شهرسازی و سایر مسوولان ذیربط برگزار شد، پس از استماع گزارش ها، تاکید کرد که مهمترین موضوع در مرحله کنونی تعیین سرنوشت و رسیدگی به وضعیت کارکنان این نفتکش و خانواده های عزیز آنان است و همزمان نیز باید پیگیریهای لازم حقوقی برای جبران خسارات وارده، انجام گیرد.

رئیس جمهور در این جلسه پس از گزارش مهندس زنگنه وزیر نفت و دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی، از آنها خواست که ضمن ارائه گزارش نهایی و فنی از دلایل حادثه، پیگیری های لازم برای رسیدگی به ابعاد مختلف حادثه و بویژه سرنوشت کارکنان کشتی و خانواده های این عزیزان را انجام دهند.

روحانی همچنین ضمن اخذ گزارش دکتر ظریف از پیگیری های وزارت امور خارجه، دستور داد تا تمام امکانات دستگاه دیپلماسی برای پشتیبانی سیاسی و حقوقی، تسریع عملیات اطفای حریق، رسیدگی به وضعیت کارکنان و مذاکرات لازم با کشورهای همجوار ساحلی فعال شود.

نفتکش ایرانی حامل ۱۳۶ هزار تن میعانات گازی صادراتی ایران به کره جنوبی عصر شانزدهم دیماه و پس از تصادم یک کشتی باری با آن، طعمه حریق شد و عملیات برای اطفای حریق و تعیین سرنوشت ۳۲ خدمه این کشتی همچنان تداوم دارد.