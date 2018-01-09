بصیرت افزایی لازمه حفظ هویت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمدرضا پورخاقان، بعد از ظهر سهشنبه، در هفتمین دوره بصیرت استانی فرماندهی نیروی انتظامی، با اشاره به وقایع اخیر گفت: متأسفانه گستردگی این وقایع در سایهسار ارتباط نامحدود فضای مجازی در کشور ما ایجاد شد و دشمن آن را مدیریت کرد.
وی با بیان اینکه دشمن به واسطه این فضا توانست در ساعاتی که اراده میکرد، عوامل خود را ولو محدود به خیابانها بیاورد، گفت: اینکه این تعداد کم بود نباید غافل شد چرا که آنها توانستند عوامل خود را به خیابانها بیاورند و این زنگ خطر بزرگی است که باید مسئولان فضای مجازی ما درست در رابطه با آن بیاندیشند.
رئیس سازمان قضایی نیروی مسلح استان مازندران با تأکید بر اینکه باید مسئولان در صحبت کردن و مسئولیتپذیری راجع به مسائل فضای مجازی پخته عمل کنند، گفت: امروز هم، از خودیها در حال فشار هستند که فضای مجازی باید باز شود ولو اینکه اکنون نیز نیمه باز است و خیلی راهها آمده که همه باز است که متأسفانه اما اینها تمام رنگ و بوی تبلیغاتی و شانتاژگری دارد.
پورخاقان با بیان اینکه انسانهای غافل کسانی هستند که چشم دارند اما بصیرت ندارند، افزود: این افراد نمیتوانند واقعیت خود و محیط و خانواده و جهان را درک کنند و چشمشان آخوربین است و لذا دچار مشکل میشوند.
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