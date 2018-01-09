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۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۸:۰۴

رئیس دانشگاه علمی کاربردی بیارجمند:

پنجمین جشنواره غذاهای بومی محلی بیارجمند برگزار شد

پنجمین جشنواره غذاهای بومی محلی بیارجمند برگزار شد

شاهرود- رئیس دانشگاه علمی کاربردی بیارجمند از برگزاری پنجمین جشنواره غذاهای بومی و محلی به میزبانی سالن مدیریت بحران شهرداری این شهر خبر داد.

امیر رضائیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری جشنواره غذای محلی به همت دانشگاه علمی کاربردی و شهرداری بیارجمند، تاکید کرد: این جشنواره با هدف تثبیت کارآفرینی با حضور ۵۰ دانشجوی رشته کارشناسی روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی بیارجمند برگزار شد.

وی افزود: ارتقای سطح آگاهی درباره غذاهای بومی محلی شهرستان شاهرود، ترویج فرهنگ غذاهای سالم بجای فست فودها و همچنین آشنایی با اقلیم بومی بیارجمند در زمره دیگر اهداف این جشنواره است.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی بیارجمند گفت: پنجمین جشنواره غذا همچنین تقویت هنر آشپزی را در کنار رقابت در راستای ترویج اشتغال زایی دنبال می کرد.

رضائیان بیان کرد: چهار دوره قبلی این جشنواره با استقبال خوب دانشجویان و عموم مردم در سطح شهرستان شاهرود روبرو بود که در جشنواره امسال نیز که صبح سه شنبه برگزار شد این اقبال عمومی وجود داشت.

کد مطلب 4195487

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