فرانسه از اخراج ۲ کارمند سفارت ایران خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لوموند، ژان-نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه امروز چهارشنبه در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: من هشدار داده بودم که چنین اقدام غیرقابل‌قبولی [از سوی تهران] پیامدهایی خواهد داشت؛ و اکنون چنین شده است. دو دیپلمات ایرانی در فرانسه در آینده‌ای بسیار نزدیک اخراج خواهند شد.

وزیر امور خارجه فرانسه شب گذشته در پیامی در راستای حمایت از اغتشاشات دی‌ماه سال پیش اعلام کرده بود که قصد اخراج ۲ دیپلمات ایرانی را دارد.

وزارت امور خارجه کشورمان نیز در واکنش به این اقدام مداخله جویانه فرانسه، ۲ دیپلمات فرانسوی در سفارت فرانسه در تهران را عناصری نامطلوب معرفی و اعلام کرد که ورود آنها به ایران ممنوع است.

سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان چند روز قبل در واکنش به دخالت‌های فرانسه در امور ایران خطاب به ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه گفت که کشورهایی مانند فرانسه باید از موعظه کردن جهانیان درباره «حقوق بشر» و قوانین بین‌المللی دست بردارند.