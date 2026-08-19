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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۴

بهره‌برداری از سومین زمین ورزشی دیلم

بهره‌برداری از سومین زمین ورزشی دیلم

بوشهر- شهردار دیلم گفت: سومین زمین ورزشی شهرداری دیلم در محله شمالی این شهر با اعتبار بیش از ۳۵ میلیارد ریال از محل منابع داخلی شهرداری به بهره‌برداری رسید.

ایوب ترک‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زمین فوتبال چمن مصنوعی «شهید صالحیان» به همراه بوستان مجاور آن در زمینی به مساحت هزار و ۷۰۰ مترمربع احداث و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

وی افزود: این پروژه با بیش از ۳۵ میلیارد ریال اعتبار از محل منابع داخلی شهرداری و به صورت امانی اجرا شده است.

شهردار دیلم با اشاره به سیاست شهرداری و شورای اسلامی شهر برای رعایت عدالت در توزیع خدمات در محلات مختلف، بیان کرد: توجه به مناطق مختلف شهر و ایجاد امکانات ورزشی و فرهنگی برای همه شهروندان از اولویت‌های مدیریت شهری است.

ترک‌زاده گفت: با توجه به قدمت و جایگاه محله شمالی دیلم، احداث یک فضای ورزشی در این منطقه ضروری بود و تلاش کردیم با اجرای این پروژه، زمینه استفاده جوانان و نوجوانان محله از امکانات ورزشی مناسب فراهم شود.

وی بیان کرد: در آیین بهره‌برداری از این زمین ورزشی، امام جمعه، معاون سیاسی فرماندار و نایب رئیس شورای اسلامی شهر دیلم نیز با تقدیر از خدمات شهرداری طی پنج سال اخیر، بر ضرورت توسعه فضاهای فرهنگی و ورزشی در دیگر محلات شهر تأکید کردند.

وی بیان کرد: در ادامه این مراسم از کاظم مزارعی و محسن تنگیسیری، دو مربی پیشکسوت و خوشنام فوتبال دیلم، تقدیر شد و خانواده ورزشکار شهید مصطفی (ایرج) صالحیان نیز مورد تجلیل قرار گرفت و در پایان، نخستین مسابقه فوتبال در زمین چمن مصنوعی «شهید صالحیان» با دیدار دوستانه تیم‌های هما و پویا برگزار شد.

کد مطلب 6921543

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