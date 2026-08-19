ایوب ترک‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زمین فوتبال چمن مصنوعی «شهید صالحیان» به همراه بوستان مجاور آن در زمینی به مساحت هزار و ۷۰۰ مترمربع احداث و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

وی افزود: این پروژه با بیش از ۳۵ میلیارد ریال اعتبار از محل منابع داخلی شهرداری و به صورت امانی اجرا شده است.

شهردار دیلم با اشاره به سیاست شهرداری و شورای اسلامی شهر برای رعایت عدالت در توزیع خدمات در محلات مختلف، بیان کرد: توجه به مناطق مختلف شهر و ایجاد امکانات ورزشی و فرهنگی برای همه شهروندان از اولویت‌های مدیریت شهری است.

ترک‌زاده گفت: با توجه به قدمت و جایگاه محله شمالی دیلم، احداث یک فضای ورزشی در این منطقه ضروری بود و تلاش کردیم با اجرای این پروژه، زمینه استفاده جوانان و نوجوانان محله از امکانات ورزشی مناسب فراهم شود.

وی بیان کرد: در آیین بهره‌برداری از این زمین ورزشی، امام جمعه، معاون سیاسی فرماندار و نایب رئیس شورای اسلامی شهر دیلم نیز با تقدیر از خدمات شهرداری طی پنج سال اخیر، بر ضرورت توسعه فضاهای فرهنگی و ورزشی در دیگر محلات شهر تأکید کردند.

وی بیان کرد: در ادامه این مراسم از کاظم مزارعی و محسن تنگیسیری، دو مربی پیشکسوت و خوشنام فوتبال دیلم، تقدیر شد و خانواده ورزشکار شهید مصطفی (ایرج) صالحیان نیز مورد تجلیل قرار گرفت و در پایان، نخستین مسابقه فوتبال در زمین چمن مصنوعی «شهید صالحیان» با دیدار دوستانه تیم‌های هما و پویا برگزار شد.