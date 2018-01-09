وضعیت فعلی نتیجه آشفتگی ذهنی ترامپ است

به گزارش خبرگزاری مهر، جک استراو، وزیر خارجه پیشین انگلیس که برای شرکت در اجلاس امنیتی تهران در ایران بسر می برد عصر روز سه شنبه 19 دیماه با علی اکبر صالحی، معاون رییس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار نمود.

در این دیدار که سفیر انگلیس در تهران نیز استراو را همراهی می نمود، دو طرف در خصوص موضوعات مختلف از جمله روابط دو کشور، مطالب مرتبط با برجام و مسائل منطقه ای گفتگو و تبادل کردند.

صالحی در این دیدار وضعیت فعلی را نتیجه آشفتگی ذهنی ترامپ دانست و تصریح کرد: علیرغم مشکلاتی که از این ناحیه بوجود می‌آید جمهوری اسلامی ایران براساس شرایط روز تصمیمات مقتضی مبتنی بر منافع جمهوری اسلامی ایران اتخاذ خواهد کرد.

رییس سازمان انرژی اتمی ایران مواردی از بد عهدی طرف مقابل منجمله ایجاد مانع توسط انگلیس در مسیر تحقق فروش 900 تن اورانیوم طبیعی از جانب قزاقستان به ایران را مورد تأکید قرار داد.

صالحی همچنین گفت: با توجه به تجربه شما از دور اول گفتگوهای هسته ای بین سه کشور اروپایی و ایران به خوبی میدانید عدم تفاهم و توافق با ایران قطعاً همانند گذشته به نفع شما تمام نخواهد شد.