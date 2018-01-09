طرح تفضیلی بافت تاریخی ماکو تهیه شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میراث فرهنگی آذربایجان غربی، جلیل جباری عصر سه شنبه در جریان دیدار با فرماندار ماکو اظهارداشت: همچنین انجام تورهای گردشگری و ایجاد شرایط اقامت در ماکو برای مسافرین ورودی از مرز بازرگان در توسعه گردشگری و ایجاد اشتغال در این شهرستان کمک می کند.

وی ادامه داد: گردشگری می تواند جایگزین خوبی برای سایر بخشهای اقتصادی شده و بردرآمدزایی در هرمنطقه بیافزاید و ماکو نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی و داشته های تاریخی،‌ فرهنگی و طبیعی می تواند از صنعت گردشگری بهره کافی را بدست آورد.

جباری انجام دیدارهای متقابل با کشورهای همسایه را در توسعه گردشگری بسیار حائز اهمیت دانست و افزود : قطعاً دیدارهای مسئولین شهرهای مرزی با والیان و استانداران شهرهای مرزی کشورهای همسایه موجب رفت و آمد گردشگران دو کشور شده و از این منظر می توان بررشد اقتصادی و پیشبرد اهداف مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی کرد.

فرماندار ماکو نیز در این دیدار از توافق این شهرستان و استان آغری ترکیه برای انجام تورهای گردشگری متقابل درآینده نزدیک خبر داد و افزود: در نشستی که با مسئولین شهر آغری ترکیه داشتیم برای انجام تورهای گردشگری با هدف معرفی جاذبه های طبیعی و تاریخی ماکو و آغری به توافق رسیدیم.

شاهین علیزاده با بیان اینکه اگر دفاتر خدمات مسافرتی ماکو و استان بتوانند برنامه های خود را به ما اعلام کنند مطمئناً از فرصتی که پیش آمده می توانند در جهت معرفی استان بهره مند شوند، ارائه طرحهای گردشگری را لازمه اجرای سیاست های توسعه گردشگری در منطقه عنوان کرد.

فرماندار ماکو همچنین آمادگی شهرستان را برای انجام برنامه های مختلف فرهنگی ، اجرای نمایشگاه و حتی بهره مندی از موضوع خواهر خواندگی ماکو با یکی از شهرهای ترکیه را در جهت توسعه گردشگری این شهرستان اعلام کرد.