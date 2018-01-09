۳ دلیل افزایش قیمت موبایل بعد از طرح رجیستری

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا دهقانی نیا در نشست خبری تشریح فرایند «طرح ثبت تلفن همراه» گفت: در مرحله نخست تمام خریداران باید فرایند استعلام سنجی اصالت گوشی‌های تلفن همراه و ثبت شناسه تحت عنوان IMEI راه در سامانه گمرک انجام دهند.

وی با بیان اینکه خریداران تلفن همراه باید از طریق شماره پیامکی ۷۷۷۷ یا کد دستوری *۷۷۷۷# نسبت به اصالت گوشی و همچنین ثبت شناسه اقدام کنند، ادامه داد: علاوه بر این هنگام خرید گوشی حتما خود متقاضیان از این سامانه استفاده کنند چراکه ممکن است برخی فروشنده نما از این موضوع سوء استفاده کنند و به ظاهر استعلام را انجام دهند اما وقتی با پیام قاچاق بودن محصول مواجه می شوند، آن را پاک کرده و به دروغ بگویند رجیستر شده است.

مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در مرحله ثبت شناسه گوشی، «شماره تلفن» گوشی مورد استفاده پرسیده می شود و بعد از آن نیز نیاز به ورود کد شش رقمی است که پشت کارت گارانتی محصول قرار دارد و خریداران باید این شماره را در سامانه وارد کنند.

دهقانی نیا افزود: کسانیکه گوشی رجیستر نشده خرید کرده اند یا گوشی قاچاق به جای رسمی به آنها فروخته شده است باید محصول مورد نظر را به فروشنده تحویل دهند؛ همچنین اگر پس از خرید از این موضوع مطلع شدند می توانند در سایت سازمان تعزیرات حکومتی به آدرس Tazirat۱۳۵.ir یا سایت سازمان حمایت از مصرف کنندگان به آدرس Cppo.mimt.gov.ir مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت و اعلام کنند.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: خریداران گوشی های چند سیم کارته نیز باید فرایند ثبت شناسه گوشی در سامانه رجیستری را برای هر سیمکارت خود به صورت جداگانه با همان کد شش رقمی انجام دهند.

وی در پاسخ به سوالی درباره علت افزایش قیمت گوشی های تلفن همراه پس از اجرای طرح رجیستری گفت: این افزایش قیمت هیچ ارتباطی به اجرای این طرح ندارد؛ بلکه باید گفت کشور امارات عوارض ۵ درصدی برای صادارت در نظر گرفته است. همچنین به دلیل حذف ارز مبادله ای و واردات با ارز آزاد قیمت ها کمی با افزایش مواجه بوده اند. علاوه بر این نرخ درهم افزایش پیدا کرده که مجموعه این سه عامل به دلیل تلاقی با اجرای طرح این ذهنیت را ایجاد کرده که علت افزایش قیمت تلفن همراه به دلیل اجرای طرح رجیستر است.

سامانه ثبت شناسه گوشی‌های همراه مسافر

وی از راه اندازی سامانه ثبت شناسه گوشی‌های مسافری توسط گمرک خبرداد و گفت: این سامانه به نشانی epl.irica.gov.ir/ImeiRegister در دسترس قرار دارد و مسافران تا ۷ روز پس از ورود به کشور گوشی خود را در سامانه باید ثبت کنند؛ البته این دسته از افراد توجه داشته باشند که در سامانه مذکور حرف “I” و “R” را با حروف بزرگ تایپ کنند. در صورتی که نتیجه استعلام مثبت بود باید حقوق ورودی گوشی وارد شده پرداخت شود.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: هر مسافر براساس قانون اگر یک گوشی در سال با خود وارد کشور کند مشمول معافیت ۸۰ دلاری می شود اما در صورت ورود بیش از یک گوشی باید شرایط و ضوابط خاص خود را رعایت کند.

دهقانی نیا در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: مجموع ارزش کالای ورودی تلفن همراه به کشور در ۹ماهه اول سال ۹۵ حدود ۱۴۷ میلیون دلار بوده که این میزان در ۹ ماهه سال جاری به ۲۷۸ میلیون دلار افزایش یافته است.

وی افزود: با توجه به اینکه رجیستری از پاییز آغاز شد، ارزش کالای ورودی در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته با ۱۶۰ درصد رشد مواجه بوده است به طوریکه این میزان از ۵۶ میلیون دلار در پاییز سال گذشته به ۱۴۴ میلیون دلار در پاییز امسال رسیده است.

پوشش بخش اعظم برندهای تلفن همراه تا پایان سال

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص زمان پوشش تمام برندهای موجود در بازار در طرح رجیستری گفت: در حال حاضر فقط برندهای اپل، بلک‌بری، موتورولا و گوگل پیکسل مشمول طرح رجیستری هستند و تلاش ما این است که تا پایان سال تمام گوشی‌های عرف بازار را مشمول طرح رجیستری کنیم.