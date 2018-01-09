موشک های جدید زمین به هوا یمن سرنگون کننده جنگنده های متجاوز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نیروی هوایی و پدافند هوایی انصارالله از ورود موشک های زمین به هوای جدید به عرصه نبرد با متجاوزان سعودی خبر داد.

بر اساس این گزارش اعلام شد: ما از ورود موشک های زمین به هوای جدید به عرصه نبرد خبر می دهیم. به یاری خداوند قوی شده ایم و توان مقابله با نیروی هوایی متجاوزان را داریم. این دستاورد ملی است که موفق به سرنگونی جنگنده تور نادو و هدف قرار دادن جنگنده اف ۱۵ شد.

در بیانیه یمنی ها آمده است: این در راستای برنامه بومی سازی و افزایش توان ضد هجمه جهانی است.

شایان ذکر است که قبلا یک منبع نظامی یمنی اعلام کرد که نیروهای انصارالله یمن یک جنگنده ائتلاف تحت سرکردگی عربستان را سرنگون کرده اند.

این جنگنده بر فراز صعده سرنگون شده است.

بر اساس این گزارش؛ جنگنده ای که هدف قرار گرفته است از نوع «تور نادو» است.

شبکه العربیه ضمن اذعان به سرنگونی جنگنده اعلام کرد: اخباری درباره سرنگونی جنگنده ائتلاف در صعده و نجات خلبانان آن وجود دارد.

شایان ذکر است قبلا ستاد تبلیغات جنگ وابسته به جنبش انصارالله یمن در گزارشی حجم عملیات نظامی منحصر به فردی را که این جنبش سال ۲۰۱۷ علیه مواضع عناصر ائتلاف سعودی انجام داد منتشر کرد.

در این گزارش آمده است: ارتش و کمیته های مردمی یمن در سال گذشته میلادی، ۱۵۶۹ خودرو نظامی، و ۸ شناور دریایی دشمن را نابود کردند. پدافند هوایی ۲۹ فروند هواپیما متعلق به ائتلاف را ساقط کرد و یگان موشکی مبارزان یمنی ۴۶ فروند موشک بالستیک در سال گذشته شلیک کرد.

بر اساس این گزارش، ارتش و کمیته های مردمی یمن ۸ دستگاه تانک آبرامز ، ۱۹۶ دستگاه نفربر زرهی ، ۱۳۳۷ انواع خودرو نظامی متعلق به ائتلاف سعودی را منهدم کردند.

نیروی دریایی و دفاع ساحلی مبارزان یمنی نیز ۸ شناور نظامی شامل دو قایق جنگی ، ۴ کشتی جنگی ، یک فروند زیردریایی جاسوسی و یک ناوشکن متعلق به متجاوزان را منهدم کردند.

در این گزارش آمده است پدافند هوایی ارتش و کمیته های مردمی یمن ۲۹ فروند هواپیمای متعلق به ائتلاف از جمله دو فروند هواپیمای اف ۱۶ ، یک فروند اف ۱۵ ، یک فروند جنگنده تایفون ، یک فروند بالگرد آپاچی ، یک فروند بالگرد بلک هوک و همچنین ۱۹ هواپیمای جاسوسی را سرنگون کردند.

یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن ۴۵ موشک بالستیک را به عمق عربستان و امارات و مقر نظامیان این دو کشور و مزدوران آنان در مناطق مختلف درگیری شلیک کرد. بر اساس این گزارش، تک تیراندازان ارتش و کمیته های مردمی یمن نیز سال گذشته توانستند ۳۹۹ نظامی سعودی و ۱۸۹۴ مزدور سعودی را از پای درآورند.