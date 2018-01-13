سایپا در پرونده پورقاز محکوم شد/ رد دعوی در شکایت استقلال خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون فوتبال، آرای صادر شده از سوی کمیته تعیین وضعیت، به شرح زیر است:

۱- شکایت عزت الله پورقاز از باشگاه سایپا

پرداخت مبلغ ۲/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی توسط باشگاه سایپا در حق عزت الله پورقاز

۲- شکایت باشگاه استقلال خوزستان از محمد شریفی مبنی بر فسخ غیر موجه و پیوستن به سایپا

رد دعوا

۳- شکایت باشگاه استقلال خوزستان از فرزاد جعفری مبنی بر فسخ غیر موجه و پیوستن به فولاد خوزستان

رد دعوی

۴- شکایت باشگاه استقلال خوزستان از مهدی زبیدی مبنی بر فسخ غیر موجه و پیوستن به پارس جنوبی جم

رد دعوی