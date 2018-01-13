۲۳ دی ۱۳۹۶، ۱۶:۵۷

آرای کمیته تعیین وضعیت اعلام شد؛

سایپا در پرونده پورقاز محکوم شد/ رد دعوی در شکایت استقلال خوزستان

کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده‌های مطروحه اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون فوتبال، آرای صادر شده از سوی کمیته تعیین وضعیت، به شرح  زیر است:

۱- شکایت عزت الله پورقاز از باشگاه سایپا
پرداخت مبلغ ۲/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی توسط باشگاه سایپا در حق عزت  الله پورقاز 

۲- شکایت  باشگاه استقلال خوزستان  از محمد شریفی مبنی بر فسخ غیر موجه و پیوستن به سایپا
رد دعوا

۳- شکایت  باشگاه استقلال خوزستان  از فرزاد جعفری مبنی بر فسخ غیر موجه و پیوستن به فولاد خوزستان
رد دعوی

۴- شکایت  باشگاه استقلال خوزستان  از مهدی زبیدی مبنی بر فسخ غیر موجه و پیوستن به پارس جنوبی جم
رد دعوی

