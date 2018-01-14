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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۹:۵۵

در جلسه علنی امروز مجلس؛

مهلت جدید دولت برای تقدیم لوایح ۵ ساله توسعه به مجلس تعیین شد

مهلت جدید دولت برای تقدیم لوایح ۵ ساله توسعه به مجلس تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را موظف کردند حداکثر تا پایان خردادماه سال پایانی قانون برنامه توسعه، لایحه بعدی برنامه توسعه را به مجلس تقدیم کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس با تصویب ماده ۲۹ این طرح، ماده ۱۸۴ آئین نامه را اصلاح کردند و سازوکار و زمان بندی ارائه لوایح ۵ ساله توسعه به مجلس را تغییر دادند.

بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس، «دولت موظف است حداکثر تا پایان خردادماه سال پایانی قانون برنامه ۵ ساله توسعه، لایحه برنامه توسعه جدید را به مجلس تقدیم کند. این لایحه به صورت یک فوریتی بررسی می‌شود».

نمایندگان همچنین با اصلاح بخش دیگری از ماده ۱۸۴ آئین نامه داخلی مجلس مقرر کردند کمیسیون تلفیق لایحه برنامه توسعه موظف است پس از پایان مهلت ۱۰ روزه کمیسیون های تخصصی، به گزارش های کمیسیون های تخصصی و کلیات و جزئیات لایحه برنامه و پیشنهادهای نمایندگان حداکثر ظرف مدت ۳ هفته رسیدگی و گزارش نهایی خود را به مجلس ارائه کند و گزارش مسکوت ماندن پذیرفته نیست.

چنانچه گزارش کمیسیون تلفیق مبنی بر رد کلیات لایحه باشد و در مجلس نیز کلیات لایحه به تصویب نرسد، مراتب به دولت اعلام می شود تا حداکثر ظرف مدت یک ماه لایحه را اصلاح و به مجلس ارائه کند و اگر کلیات لایحه به تصویب مجلس برسد، به کمیسیون تلفیق اعاده می شود تا ظرف مدت ۱۵ روز گزارش جدید را به مجلس تقدیم کند.

این ماده با ۱۵۳ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

کد مطلب 4198918

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