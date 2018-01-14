«عضویت اقلیت های دینی در شوراها» به مجمع تشخیص رفت

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند.

این مصوبه که در جلسه علنی ۲۲ آذرماه امسال مجلس به تصویب رسیده بود، با هدف فراهم کردن زمینه حضور اقلیت های دینی در شوراهای اسلامی شهر و روستا گذرانده شده بود و شورای نگهبان مستند به اصول ۱۳، ۶۴، ۱۰۰، ۱۰۵ و مفهوم اصل ۱۲ قانون اساسی این مصوبه را مغایر موازین قانون اساسی تشخیص داده بود.

نمایندگان با الحاق دو تبصره به ماده ۳۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خرداد ۱۳۷۵ مقرر کرده بودند که «اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاهای کشور می توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا شوند؛ همچنین اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند».

شورای نگهبان این مصوبه را با این توضیح خلاف موازین شرع تشخیص داده بود؛ «عضویت افراد غیرمسلمان در شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطقی از کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند، با توجه به اینکه تصمیمات این شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی به آن در شورای نگهبان لازم الاتباع خواهد بود و با عنایت به نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) در تاریخ ۱۲ مهرماه ۱۳۵۸ مذکور بر صفحه ۳۱ جلد ششم صحیفه نور، خلاف موازین شرع شناخته شد»

نمایندگان همچنین در بخش دیگری از مصوبه خود مقرر کرده بودند که این قانون از زمان برگزاری انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا لازم الاجرا است؛ در واقع قانون مصوب خود را عطف بما سبق کرده بودند که این مصوبه نیز بنا به دلایل قبلی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود.

به این ترتیب با اصرار نمایندگان بر مصوبه قبلی خود در جلسه علنی امروز، این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت تا در آنجا تعیین تکلیف شود.