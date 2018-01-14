بازگشت ۵۰۰ خانواده آواره سوری به حومه جنوب غربی دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه «سانا»، بیش از ۵۰۰ خانوار آواره سوری در حال بازگشت به خانه های خود در روستای «بیت جن» در حومه جنوب غربی دمشق هستند.

بر اساس این خبر روند این انتقال بعد از توافق دولت سوریه با گروهی از معارضان مسلح صورت گرفته است که منجر به ایجاد امنیت و ثبات در منطقه شده و خانواده های سوری می توانند به خانه های خود در این منطقه بازگردند.

خبرگزاری سانا گزارش داد که در چارچوب این توافق قرار شده تا معارضان مسلح از این منطقه خارج شده و اوضاع باقی آنها نیز سر و سامان داده شود.

به این ترتیب سلاح های سنگین و متوسط معارضان مسلح به ارتش سوریه تحویل داده شده است و نیروهای ارتش وارد منطقه تلال بردعیا، تل مروان، مغیر المیر و اتلول الحمر در شرق روستای حضر شده تا با پاکسازی این مناطق شرایط ورود امن شهروندان سوری را فراهم کنند.

خبرگزاری سوریه گزارش داده است که مزرعه بیت جن و روستای بیت جن دست کم ۲۰ هزار نفر جمعیت داشته که اکثر آنها در پی جنایت های گروهک تروریستی جبهه النصره این منطقه را ترک کرده و در طول ۶ سال گذشته در روستاها و مناطق اطراف دمشق مستقر شده بودند.

۲۹ ماه گذشته میلادی با نظارت هلال احمر سوریه دهها تروریست مسلح با خانواده هایشان از منطقه بیت جن خارج شده و به ادلب و درعا انتقال داده شده اند.