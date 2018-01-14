آمار نشان از افت شدید رئال دارد/ کشتی «زیدان» در حال غرق شدن

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از شکست یک بر صفر مقابل تیم فوتبال ویارئال در سانتیاگوبرنابئو، رئال مادرید وارد بحران جدیدی در لیگ اسپانیا شد و آمار و ارقامی وجود دارد که به خوبی نشان می‎دهد این باشگاه بحران‏زده است.

مارکا نوشت هرچند تیم زیدان یک بازی کمتر دارد، اما ممکن است بعد از بازی بارسلونا اختلاف امتیازش با این تیم به عدد ۱۹ برسد. آخرین بار که چنین شرایطی وجود داشت فصل ۱۳-۲۰۱۲ بود که تیم ژوزه مورینیو روزهای بدی داشت و فاصله‏‌اش با غول‎های کاتالانی ۱۸ امتیاز شده بود.

در نیمه اول بازی‎های لیگ اسپانیا قهرمان اروپا در مجموع ۲۲ امتیاز از دست داد، ۵ تساوی داشت و ۴ شکست. اگر به فصل ۱۷-۲۰۱۶ نگاه کنید سفیدپوشان تنها ۲۱ امتیاز در کل فصل از دست داده بودند. اگر شرایط تیم زیدان تغییر نکند و با همین روند ادامه دهد تا پایان فصل فاجعه‏ای به وجود خواهد آمد.

اگر حتی از همین حالا رئال همه بازی‎هایش را ببرد در پایان فصل امتیازش ۹۳ خواهد شد، مقدار امتیازی که فصل گذشته باعث قهرمانی این تیم شد.

جالب اینجاست رئال مادرید در فصل ۱۶-۲۰۱۵ که رافا بنیتس را روی نیمکت مربی‎گری داشت، در نیم‌فصل اول ۳۷ امتیاز کسب کرده بود که منجر به اخراجش شد، یعنی ۵ امتیاز بیشتر از تیم زیدان. در نهایت رئال مادرید در بحران است و اگر زیدان می‎خواهد فصل را در نیمه دوم جدول رده‎بندی به پایان نبرد باید شرایط را تغییر دهد.