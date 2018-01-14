به گزارش خبرگزاری مهر، ۶ ماه زمان لازم بود تا ثابت شود خامس رودریگس حق دارد و همین مدت زمان هم لازم بود تا ثابت شود تیم زیدان افت کرده است. سرمربی فرانسوی زمانی که به خودش به خاطر دو قهرمانی پشت سر هم در لیگ قهرمانان اروپا می‎‏بالید دو بازیکن نیمکت‎نشین قدرتمندش را فروخت و این آغاز افت تیم او بود.

یکی از نکات مثبت تیم زیدان در زمانی که موفق بود حمایت همه‎جانبه ای بود که از سوی هواداران، اعضای تیم و کادر فنی، سران باشگاه و ... وجود داشت. همه به زیدان وفادار بودند، به خاطر کاریزمایش، به خاطر اسطوره ‏ای بودنش. وقتی حرفی می‏‌زد همه گوش می‏‌کردند و هیچکس به حرف‎های او شک نداشت.

درست در همان زمان هیچکس متوجه نمی‌‏شد روش و سبک کار او و رازی که این مربی را به موفقیت رسانده چیست. همان طور که حالا هم هیچ‏کس نمی‌‏داند چطور باید از کار او دفاع کند. حالا هیچکس از دو قهرمانی پشت سر هم در لیگ قهرمانان صحبت نمی‏‌کند، فقط صحبت از اختلاف ۱۶ امتیازی با بارسا است که ممکن است به ۱۹ امتیاز هم تبدیل شود. اختلافی که نوک تیز چاقو را به سمت قلب هواداران نشانه گرفته است.

در این شرایط تنها دو نفر هستند که ممکن است لبخند به لبشان باشد. خامس رودریگس و آلوارو موراتا که نیمکت‌نشینان با ارزش رئال در فصل گذشته بودند و سران تیم قدرشان را نداستند. این دو در آلمان و انگلیس دوباره به بهترین فرم رسیدند و حالا می‏‌توان به ارزش تک‌تک آن‌ها پی برد.

در شرایط کنونی و با افت مشهود رئال همه انتظار دارند تا زیدان و تیمش بازیکن بخرند تا دوباره به اوج بازگردند. مشخص نیست این تیم بازیکنی بخرد یا نه و اگر هم بخرد مشخص نیست توانایی پر کردن جای خالی موراتا و خامس را خواهند داشت یا نه.