جزئیات طرح مجلس برای حذف یارانه پردرآمدها

اکبر ترکی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق گفت: دولت بدنبال این بود که افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و اقشار آسیب پذیر را شناسایی کرده و فقط به این افراد یارانه نقدی پرداخت کند.

وی ادامه داد: در پیشنهاد دولت آمده بود بقیه افراد می توانند با دو شرط برای دریافت یارانه ثبت نام کنند. اول اینکه اعلام کنند نیازمند هستند و دولت اجازه دارد حساب های بانکی فرد متقاضی مورد بررسی قرار گیرید.

نماینده مردم فریدن تاکید کرد: به نظر ما به این شکل نه تنها با اجرای این مصوبه ۳۰ میلیون نفر بلکه حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون نفر از یارانه بگیران توسط دولت حذف خواهند شد و مشکل سیاسی و اجتماعی در کشور حل خواهد شد.

وی با اشاره به تدوین طرحی توسط محمد دهقان نماینده چناران برای حل این مشکل گفت: طرح جدید به امضای ۲۳ نفر از اعضای کمیسیون تلفیق رسید و امروز نیز تصویب شد.

عضو کمیسیون تلفیق گفت: طبق این طرح افرادی که از دهک های بالای درآمدی هستند توسط دولت در طول سه ماه شناسایی و حذف خواهند شد.

ترکی تصریح کرد: طبق این طرح افرادی که نمی خواهند حساب هایشان بررسی شود باید به دولت اعلام کنند که خواستار دریافت یارانه نقدی نیستند.

بر اساس این طرح اگر کسی یارانه اش را به صورت داوطلب حذف نکند به صورت داوطلبانه اجازه می دهد که حساب هایش توسط دولت بررسی شود.

وی ادامه داد: طبق این طرح اگر دولت فردی را از دریافت یارانه نقدی حذف کرد فرد به مدت یک ماه اجازه دارد که اعتراض کند و دولت نیز طی این مدت باید به فرد مذکور پاسخ دهد که علت حذف یارانه نقدی اش چه بوده است، بدین صورت اگر یارانه فردی به اشتباه حذف شده باشد مجددا برقرار خواهد شد.

ترکی تصریح کرد: طرح مجلس در مورد هدفمندی یارانه ها بهتر از پیشنهاد دولت در لایحه بودجه است زیرا اولا حذف یارانه بگیران پردرآمد به تدریج صورت خواهد گرفت و ثانیا کارگران، نیروهای نظامی، انتظامی، روستائیان و افراد آسیب پذیر که از اقشار ضعیف جامعه هستند از دریافت یارانه نقدی حذف نخواهند شد اما طبق لایحه دولت غیر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی همه افراد جامعه از دریافت یارانه نقدی حذف خواهند شد.

عضو کمیسیون تلفیق تاکید کرد: به نظر ما دولت به راحتی نمی تواند اقشار کم درآمد را شناسایی کند و حذف یارانه همه افراد مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.

ترکی خاطرنشان کرد: طرح مجلس مبنی بر اینکه هر کسی که نمی خواهد یارانه اش حذف شود باید به دولت اجازه دهد حساب هایش را بررسی کند موجب خواهد شد بسیاری از اقشار پردرآمد از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند.