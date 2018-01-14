به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی موسسه سپهر سوره هنر؛ به دلیل هم راستا بودن اهداف، رویکردها و سیاست های هفتمین جشنواره بین المللی شعر انقلاب و دهمین جشنواره داستان انقلاب، این دو رویداد با هفته هنر انقلاب اسلامی در فروردین ۹۷ به طور همزمان برگزار می‌شوند.

این تصمیم توسط شورای سیاست گذاری جشنواره ها و رویدادهای حوزه هنری اتخاذ شده است.

پیش از این زمان برگزاری هفتمین جشنواره بین المللی شعر انقلاب بهمن ماه اعلام شده بود.

گفتنی است دبیرخانه و ستاد برگزاری هفتمین جشنواره شعر انقلاب از اکنون تا زمان برگزاری همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.