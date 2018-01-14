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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۵۶

هفتمین جشنواره شعر انقلاب در هفته هنر انقلاب برگزار می‌شود

هفتمین جشنواره شعر انقلاب در هفته هنر انقلاب برگزار می‌شود

هفتمین جشنواره بین‌المللی شعر انقلاب و دهمین جشنواره داستان انقلاب در فروردین ماه سال آینده همزمان با هفته هنر انقلاب اسلامی برگزار می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی موسسه سپهر سوره هنر؛ به دلیل هم راستا بودن اهداف، رویکردها و سیاست های هفتمین جشنواره بین المللی شعر انقلاب و دهمین جشنواره داستان انقلاب، این دو رویداد با هفته هنر انقلاب اسلامی در فروردین ۹۷ به طور همزمان برگزار می‌شوند.

این تصمیم توسط شورای سیاست گذاری جشنواره ها و رویدادهای حوزه هنری اتخاذ شده است.

پیش از این زمان برگزاری هفتمین جشنواره بین المللی شعر انقلاب بهمن ماه اعلام شده بود.

گفتنی است دبیرخانه و ستاد برگزاری هفتمین جشنواره شعر انقلاب از اکنون تا زمان برگزاری همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

کد مطلب 4199326

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