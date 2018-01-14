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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۲۱

۱۸۶ اثر در فهرست آثار ملی منقول ثبت شد

۱۸۶ اثر در فهرست آثار ملی منقول ثبت شد

۱۸۶ اثر موزه‌ای از استان‌های آذربایجان غربی، خوزستان، سیستان و بلوچستان و فارس، موزه ملی ایران، موزه میرعماد، مجموعه سعدآباد و کاخ گلستان در فهرست آثار ملی منقول به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی،  از ۱۸۶ اثر ثبتی جدید، ۳۵ اثر به سفال های نیشابور موزه ملی ایران، ۲۰ قطعه خط نستعلیق  اساتید خوشنویسی میرعلی هروی، شاه محمود نیشابوری ملقب به زرین قلم و... موجود در موزه خط و کتابت میرعماد و ۲۷ اثر به مجموعه تابلوهای نقاشی محمود خان ملک الشعرا (صبا) نقاشی توانا و خوشنویسی چیره‌دست دوره قاجار در کاخ گلستان تعلق دارد.

 ۲۷ اثر مکشوفه از کاوش های باستان شناختی محوطه باستانی حسنلو در آذربایجان غربی شامل اشیای سفالی، مفرغی و استخوانی و ۳۶ اثر از محوطه ثبت جهانی شهر سوخته در ۵۶ کیلومتری شهر زابل در استان سیستان و بلوچستان  از دیگر آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی منقول است.

 ۳۱ شی از موزه تخت جمشید و۱۰ اثر محوطه تاریخی و جهانی شوش از جمله آثاری است که در کمیته ثبت آثار منقول واجد ارزش ثبت شناخته شد.

کد مطلب 4199351
فاطمه کریمی

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