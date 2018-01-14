۱۸۶ اثر در فهرست آثار ملی منقول ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، از ۱۸۶ اثر ثبتی جدید، ۳۵ اثر به سفال های نیشابور موزه ملی ایران، ۲۰ قطعه خط نستعلیق اساتید خوشنویسی میرعلی هروی، شاه محمود نیشابوری ملقب به زرین قلم و... موجود در موزه خط و کتابت میرعماد و ۲۷ اثر به مجموعه تابلوهای نقاشی محمود خان ملک الشعرا (صبا) نقاشی توانا و خوشنویسی چیره‌دست دوره قاجار در کاخ گلستان تعلق دارد.

۲۷ اثر مکشوفه از کاوش های باستان شناختی محوطه باستانی حسنلو در آذربایجان غربی شامل اشیای سفالی، مفرغی و استخوانی و ۳۶ اثر از محوطه ثبت جهانی شهر سوخته در ۵۶ کیلومتری شهر زابل در استان سیستان و بلوچستان از دیگر آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی منقول است.

۳۱ شی از موزه تخت جمشید و۱۰ اثر محوطه تاریخی و جهانی شوش از جمله آثاری است که در کمیته ثبت آثار منقول واجد ارزش ثبت شناخته شد.