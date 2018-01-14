مدیرعامل کشتیرانی درگذشت دریانوردان سانچی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی غرق شدن کشتی سانچی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شهادت دریانوردان ایرانی شرکت ملی نفتکش ایران را تسلیت گفت که متن کامل آن را در ذیل می خوانید:

سرور گرامی

جناب آقای دکتر کیان ارثی

مدیرعامل محترم شرکت ملی نفتکش ایران

سلام علیکم

باردیگر دست تقدیر، شهادت را نصیب و قسمت دریانوردان دریادل این مرز و بوم گلگون کرد و سربازان بی ادعای وطن این بار در میان آتش و موج، بال پرواز گشودند و به ملکوت اعلی پر کشیدند و در زمره حسینیان، نامشان در فهرست یاران سرافراز امام شهدا قرار گرفت.

همقطاران ایشان درکشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تا رسیدن خبر پرواز یاران در نفتکش حادثه دیده سانچی، لحظه به لحظه دست به دعا برداشتند تا دریادلان همرزم، ققنوس وار از قلب آتش به خانه برگردند. اما اینبار نصیبشان حد اعلای شهادت بود که اینچنین جانفشانان بی ادعا را، شهادت بالاترین اجر و پاداش است.

اینک اما جای خالیشان غمی بر دل ما گسترده است. بدیهی است که بار این غم بر جان بازماندگان و خانواده های آن سرافرازان سنگین تر است که بدینوسیله مراتب تسلیت تمامی کارکنان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را به ایشان و همکاران ارجمند در شرکت ملی نفتکش ایران ابراز می داریم و از خداوند منان صبر جمیل و اجر جزیل برای همه عزیزان خواستاریم.