خبرگزاری مهر، گروه سیاست: دوشنبه ۱۸ دی ماه بود که در گیر و دار ناآرامی های تهران و برخی شهرهای کشور، رئیس جمهور با حضور در وزارت امور اقتصاد و دارایی در جمع وزیر و معاونان این وزارتخانه سخنرانی کرد.

رئیس جمهور در جریان این سخنرانی گفت که «اشکال اساسی جامعه ما در این است که ما می‌خواهیم دو نسل بعد از ما، آنطور که ما می‌پسندیم زندگی کنند، در حالی که نمی‌توان برای آنها تعیین تکلیف کرد؛ نسل جوان ما یک حرف بیشتر ندارد و آن که می‌گوید من هم می‌فهمم و حرف دارم و باید به حرف من گوش کنید مردم هم صراحتاً اعلام می‌کنند که حرف دارند و باید به حرف مردم گوش داده و بالاتر از آن به آن عمل کنیم».

او در همین سخنرانی سخن از نقد به میان آورد و آن را سازنده و مفید دانست نقدی توام با امید که می تواند راهکار حل مشکلات کشور باشد این ادعا اما درحالی از زبان رئیس جمهور مطرح شد که وی در پرونده کاری خود در کسوت رئیس دولت بارها زبان به نقد منتقادان گشوده و درباره آنها از عباراتی همچون بی سواد، حسود، بی شناسنامه و تازه به دوران رسیده استفاده کرده بود که باید به جهنم حواله داده شوند!

روحانی در همان دیدار در بیان دیدگاه یک حقوقدان نسبت به فضای نقادانه به اینجا اکتفا نکرد و فراتر رفت تا جایی که انتقاد به معصومین را نیز امری عادی دانست.

وی مدعی شد: « هیچ وقت با انتقاد مخالف نیستم، همه باید انتقاد بشوند، استشثنا ندارد تمام مسئولان کشور قابل نقد هستند. اگر امام زمان(عج) ظهور کرد آنوقت هم می شود نقد کرد. پیامبر (ص) هم اجازه نقد می‌داد. دیگه بالاتر از پیامبر (ص) در تاریخ نداریم. وقتی پیامبر (ص) صحبت می‌کرد، طرف بلند می‌شد روبروی پیامبر (ص) و می‌گفت: «حرفی که داری می‌زنی نظر توست یا وحی است؟» اگر پیامبر (ص) می‌گفت: «نظر من است» انتقاد می‌کرد و می‌گفت: «من قبول ندارم». ما در زمان حکومت معصوم هم نقد داریم. ما در زمان حکومت معصوم هم نقد داریم ، نقد همیشه مفید است.»

اظهارات رئیس جمهور درحوزه نقد آن هم بسط دادن آن به حکومت ولی خدا و معصومین اما واکنش های بسیاری را به دنبال داشت به طوری که برخی آن را بی ادبی نسبت به ولی خدا دانستند.

بی ادب هایی که می گویند به به چه جامعه آزادی

حجت الاسلام پناهیان، استاد حوزه و دانشگاه در این باره با اشاره به سخنان رئیس جمهور مبنی براینکه رسول خدا حرفی می زدند و برخی می گفتند اگر این کلام خداست که هیچ اما اگر این سخن توست ما سر آن حرف داریم عنوان کرد: خداوند در آیات ۳ و ۴ سوره نجم فرموده است او(پیامبر اکرم) هیچ وقت از روی هوای نفس سخن نمیگوید، هر چیزی میگوید وحی است.

این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: او وجودش سرشته شده با کلام خدا او اشتباه نمیکند، حالا ممکن است برخی از این بی ادبی ها احساس خوبی پیدا کنند که به‌به چه جامعه آزادی به‌به!

وی ادامه داد: آنها کشته مرده‌ی آزادی‌اند، احتمالاً یک عقده‌ی روانی داشته باشند که نسبت به آزادی یکجوری علاقه‌مندند که هیچ فضیلت دیگر انسانی را نمیخواهند ببینند.

کسانی که الحاد داشتند از پیامبر انتقاد می کردند/ قرآن آنها را مزمت کرده است

آیت الله ممدوحی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز در واکنش به اظهارات رئیس جمهور درباره نقد امام زمان و پیامبر گفت: این حرف ها غلط است اگر پیغمبر قابل نقد باشد اصلا معصوم نیست اگر معصوم نباشد واجب الاتباع نیست.

وی درباره اینکه این حرف ها را در زمان پیغمبر(ص) چه کسانی می زدند، اظهار داشت: کسانی بودند که الحاد داشتند و قرآن در مزمت آنها خیلی حرف زده است. اینها می آمدند آزار و اذیت می کردند و انتقادهای غلط می کردند آنها چه ربطی دارد به این که پیغمبر قابل انتقاد باشد پیغمبر قابل انتقاد باشد معصوم نیست اگر معصوم نباشد که پیغمبر نیست.

کسانی که ریگی به کفش داشتند ائمه را نقد می کردند

آیت‌الله شب‌زنده‌دار، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز با بیان اینکه آدم بی‌سواد این حرف‌ها را می‌زند گفت: نقد ائمه از ناحیه کسانی است که به مقامات ائمه آشنا نبودند و یا ریگی به کفش داشتند. ائمه که نقد ندارند. آنها معصومند. پیامبر معصوم بود. این معنا ندارد که ما عقاید شیعه را مورد هجمه قرار بدهیم. ما نسبت به عقاید شیعه با احدی رودربایستی نداریم و اگر بنا باشد این مطالب تکرار بشود همان‌طور که قبلاً هم شبیه این مطلب نسبت به مولا امیرالمؤمنین(ع) بیان شده بود، بدانند که حوزه در مقابل آن‌ها برخواهد خاست.

وی با تأکید بر اینکه شما باید خدا را شکرگزار باشید که این فرصت به شما داده شده است که خدمت‌گزار باشید، اظهار داشت: به‌خاطر عقاید شیعه و ولایت فقیه به اینجا رسیدید، و الّا شما چه جایگاهی داشتید که حالا هر روز درباره عقاید شیعه مناقشه می‌کنید؟ معلوم می‌شود در حوزه درست درستان را نخوانده‌اید. اینکه ما می‌گوییم درست درس بخوانید و فقه و اصول خود را درست کنید برای همین است. آدم بی‌سواد این حرف‌ها را می‌زند. این چه حرفی است که می‌زنید؟ ما جانمان را برای ائمه کف دست گذاشتیم.

شاید کسانی که لباس روحانی به تن می کنند، سهمیه ویژه دارند!

عزت الله ضرغامی، نیز در واکنشی توییتری نوشت: اگر این جملات را به جای رئیس جمهور فعلی رئیس جمهور قبلی می گفت، چه می شد؟ شاید کسانی که لباس روحانی به تن می کنند سهمیه ویژه دارند!

اعتقادات حق و مذهبی را در مسلخ اهداف سیاسی قربانی نکنید

سید احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری نیز در واکنش به اظهارات رئیس جمهور گفت: این سخن نادرست است و یک خلط در این عرصه صورت گرفته است؛ آن خلط این است که پیامبر و معصومین اجازه نقد می‌دادند ولی این به آن معنا نیست که آن ها قابل نقد هستند، به دلیل آنکه، آنان معصوم‌اند.

وی افزود: معصوم یعنی کسی که از اول تا آخر عمرش نه خطا، نه اشتباه به عمد یا سهو از او سر نمی‌زند؛ اگر اجازه نقد می دادند، این برای احترام به شخصیت امت و الگو سازی بوده است و این که گفته شده که یکی از اصحاب پیامبر در تصمیمی از تصمیم‌های پیامبر پرسید أمن الله أمنک؟ که در داستان جنگ بدر است؛ این سخن مستند تاریخی ندارد و علامه سید جعفر مرتضی در «الصحیح» آن را مورد نقد قرار داده است.

آیت الله خاتمی افزود: از آنان که تریبون در دست دارند انتظار می‌رود که اعتقادات حق، مستند و مستدل اسلامی و مذهبی را در مسلخ اهداف سیاسی قربانی نکنند.

سوادش را ندارید، به سیاست خود بپردازید

آیت الله اراکی، عضو هیئت رئیسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز عنوان کرد: طبق آیه‌ی «و نضع موازین القسط» و تفسیر آن، اهل بیت (ع) خود میزان قسط و شاخص سنجش هستند. این که بگویید همه چیز و همه کس قابل نقد است مسدود کردن باب نقد صحیح است.

وی افزود: ظاهراً دروسی که در جوانی خوانده‌اید را فراموش کرده‌اید لذا بهتر است به سیاست خود بپردازید وقتی سوادش را ندارید اعتقادات مردم را رها کنید. مشکلات معیشتی و دنیوی مردم بسیار است، وقتی علمش را ندارید به مسائل اخرویشان کار نداشته باشید.

منظور روحانی نقد معصومین نبود!

این واکنش ها اما سرانجام معاون ارتباطات واطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری را برآن داشت تا در پیامی توییتری بنویسد: وظیفه خواص روشنگری است، نه ابهام آفرینی. روحانی از اجازه نقد در حکومت معصوم گفت، نه ایجاب نقد معصومین. پیرو مذهبی هستیم که خدا به ملائک اجازه نقد می دهد، مولا علی فرمان به نقد می دهد و امام صادق می فرماید، بهترین برادران من کسی است که عیوبم را به من هدیه کند.