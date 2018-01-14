آموزش و پرورش با نیاز ذی نفعان خود فاصله دارد/ کمک از صاحب نظران

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور کاهش فاصله میان واقعیت های موجود در جامعه و آموزش و پرورش و هماهنگی و همخوانی بیشتر نظام آموزشی با اقتضائات جدید و تغییرات نسلی و فرهنگی، نشست مقدماتی صاحب نظران علوم تربیتی با وزیر آموزش و پرورش برگزار شد.

در این نشست مقدماتی، تنی چند از اساتید علوم تربیتی دانشگاه های تهران، الزهرا، علامه طباطبایی، بهشتی، خوارزمی حضور داشتند و به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پیرامون چارچوب همکاری عملیاتی وزارت آموزش و پرورش با دانشکده های علوم تربیتی و نیز تبادل نظر در خصوص چند مسأله ملی‌آموزش و پرورش پرداختند.

در این نشست وزیر آموزش و پرورش با توجه به ایجاد فاصله بین ذی نفعان آموزش و پرورش گفت: فاصله آموزش و پرورش با نیازهای ذی نفعان اصلی خود یعنی دانش آموزان، معلمان و خانواده ها فاصله بسیاری پیدا کرده است و ما در نظر داریم امکان مشارکت بیشتر فرهنگیان و دانش آموزان و خانواده ها را فراهم آوریم.

سید محمد بطحایی با اشاره به برنامه ها و تلاش هایی که برای انجام اصلاحات و تغییرات در آموزش صورت گرفته است گفت: فرایند تغییر در آموزش و پرورش بسیار پیچیده و چند وجهی است.

وی با توجه به رویکرد وزارت خانه در برگزاری چنین نشست هایی افزود: ما به این نتیجه رسیدیم که برای خروج آموزش و پرورش از بی تفاوتی و ناسازگاری با اقتضای فرهنگی و اجتماعی و روندهایی جدید و شتابنده فناورانه ناگریز به دعوت از صاحب نظران عرصه تعلیم و تربیت هستیم.