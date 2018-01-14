دولت تکلیفش را با بدعهدی‌ دشمن روشن کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پایان نشست دبیران این حزب با تحلیل بیانیه ترامپ اظهار کرد: آمریکا همزمان با بیانیه ترامپ ۱۴ نهاد و شخصیت ایرانی را به مجموعه تحریم‌ها افزوده است. آمریکا تحریم‌های بانکی را سفت و سخت‌تر از گذشته اعمال می‌کند. آمریکا مانع سرمایه‌گذاری در ایران است و سرمایه‌گذاران خارجی را تهدید و تطمیع می‌کند.

وی افزود: قرار بود تحریم‌ها لغو شود نه تعلیق! در تعلیق هم قرار بود تحریم‌های بانکی و ایران هراسی و تهدیدات پایان یابد اما نیافت، بنابراین عملا آمریکا از برجام خارج شده است اما اصرار دارد ایران همچنان به تعهدات خود پایبند باشد. این موضع آمریکا نهایت فریب و نیرنگ و تزویر در یک معامله بین‌المللی است.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به مواضع دولت‌های اروپایی گفت: اروپا اگر واقعا با آمریکا در مورد برجام مخالف است. چرا به تعهدات خود عمل نمی‌کند؟ چرا یک بانک اروپایی حاضر نیست برای دولت ایران یا یک تاجر ایرانی حساب باز کند. مگر دولت‌های اروپایی، ایالت‌هایی از آمریکا هستند؟

وی ادامه داد: امروز دولت نمی‌تواند حقوق کارکنان سفارتخانه‌های ایران در اروپا را از طریق سیستم بانکی پرداخت کند. از آن بالاتر اینکه کارکنان سفارتخانه‌های خارجی در تهران دستمزدهای خود را از طرق غیر بانکی می‌گیرند؛ ایا این بود لغو تحریم‌ها!؟

حبیبی با اشاره به بیانیه ترامپ تصریح کرد: ترامپ گفته است باید یک گفتگوی تازه به منظور مکمل برجام صورت بگیرد و در آن بحث موشکها و حمایت ایران از مقاومت و اجازه بازرسی از مراکز نظامی به برجام اضافه شود و به موضوع برخی از محدودیت‌های هسته‌ای ایران که تاریخ انقضا دارد پرداخته شود. اگر ترامپ فکر می‌کند ایران فریب او را می‌خورد و از یک سوراخ دوبار گزیده می‌شود، مرتکب حماقت شده است.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به مداخلات آمریکا در امور داخلی ایران تصریح کرد: ترامپ و اصحاب کاخ سفید حمایت خود را از منافقین و سلطنت‌طلبها در ناآرامی‌های اخیر صریحاً اعلام کردند. آمریکا و عمال کثیف آن باید منتظر عکس‌العمل ملت و دولت ایران باشند.

وی خطاب به مسئولین کشور اظهار کرد: دولت باید مسئولیت حسن و قبح کارکرد خود در حوزه مدیریت سیاست خارجی و اقتصاد کشور را بپذیرد. این قابل قبول نیست که قصور خود را به گردن دولت قبل بیندازد، بلکه باید پاسخگوی یک دوره ریاست‌جمهوری خود باشد.

حبیبی افزود: اکنون که آمریکا و اروپا عملا از برجام خارج شده‌اند، دولت باید تکلیف خود را برای همیشه با بدعهدی‌ دشمن روشن کند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: دولت باید جلوی واردات بی رویه و قاچاق را بگیرد تا بتواند از تولید ملی دفاع کند. همچنین باید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را اجرا کند تا مانع تحقق نیت آمریکا در جنگ اقتصادی شود. در غیر اینصورت چهار سال آینده نیز به گفتار درمانی خواهد گذشت.

وی با تحلیل از هوشیاری ملت در خنثی کردن توطئه دشمن گفت: همانطور که رهبری فرمودند زمان‌شناسی، بصیرت، لحظه‌شناسی و وفاداری به اسلام و نظام باعث شد ملت مشت محکمی به دهان آمریکا بزنند و مانور سرویس‌های امنیتی موساد و سیا را برهم بزنند.

حبیبی خاطرنشان کرد: قوه قضائیه باید با منافقین و سلطنت‌طلبان و اشرار اغتشاشگری که عامل آنها بوده‌اند با شدت برخورد کرده و با کسانی که فریب آنها را خورده‌اند و تعداد آنها هم اندک است مدارا کند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در کمک احزاب، نخبگان و دولت در هم‌افزایی گفت: ما همواره پیشنهاداتی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی داشتیم و خواهیم داشت متأسفانه دولت‌ها با بی مهری با آن برخورد کرده‌اند.

وی افزود: در تصمیمات دولت و مجلس لازم است معیشت روزمره مردم بخصوص افراد کم درآمد در رأس توجهات و سیاست‌ها قرار گیرد.